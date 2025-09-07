Οι εξελίξεις στο πρόβλημα υδροδότησης του Ηρακλείου από το φράγμα Αποσελέμη

Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ), η ζημιά στον Αποσελέμη αντιμετωπίζεται και από το μεσημέρι της Κυριακής 7/9 θα αρχίσει ξανά η υδροδότηση του Ηρακλείου. Η παροχή θα αυξάνεται σταδιακά ώστε μέχρι αργά το βράδυ να φτάσει στα 400 κυβικά νερού ανά ώρα.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης και ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ Μανόλης Κοσμαδάκης, παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τα στελέχη του ΟΑΚ, πιέζοντας για την ταχύτερη δυνατή επανέναρξη της υδροδότησης του Ηρακλείου.

Για το θέμα γίνεται αναφορά και στην ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού, όπου μεταξύ άλλων τονίζεται ότι οι Δήμοι που υδροδοτούνται από τον Αποσελέμη βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ακόμη διακοπή στην υδροδότηση εξαιτίας βλάβης, όπως ανακοίνωσε ο διαχειριστής του φράγματος Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ). Στο Ηράκλειο, η ΔΕΥΑΗ έθεσε σε λειτουργία το σύνολο των εφεδρειών που διαθέτει ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από τη μειωμένη διάθεση νερού, ενώ και οι πολίτες κάνουν ότι μπορούν για εξοικονόμηση. Το προσωπικό της ΔΕΥΑΗ βρίσκεται νυχθημερόν επί ποδός ώστε να γίνει η βέλτιστη διαχείριση και διανομή του νερού στην πόλη.

Οι επαφές της Δημοτικής Αρχής με την διοίκηση του ΟΑΚ και οι πιέσεις ήταν καθημερινές και αλλεπάλληλες, επισημαίνοντας ξανά ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι πρόθυμος να συνδράμει με κάθε τρόπο και τονίζοντας ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίζεται. Το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από τον ΟΑΚ, ώστε να σταματήσει αυτή η επαναλαμβανόμενη ταλαιπωρία των χιλιάδων πολιτών των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου που υδροδοτούνται από το φράγμα Αποσελέμη.