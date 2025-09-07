CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Οι εξελίξεις στο πρόβλημα υδροδότησης του Ηρακλείου από το φράγμα Αποσελέμη

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 07/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 07/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
ΔΕΥΑΗ
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ), η ζημιά στον Αποσελέμη αντιμετωπίζεται και από το μεσημέρι της Κυριακής 7/9 θα αρχίσει ξανά η υδροδότηση του Ηρακλείου. Η παροχή θα αυξάνεται σταδιακά ώστε μέχρι αργά το βράδυ να φτάσει στα 400 κυβικά νερού ανά ώρα.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης και ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ Μανόλης Κοσμαδάκης, παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τα στελέχη του ΟΑΚ, πιέζοντας για την ταχύτερη δυνατή επανέναρξη της υδροδότησης του Ηρακλείου.

ΧΡΥΣΟΣ

Για το θέμα γίνεται αναφορά και στην ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού, όπου μεταξύ άλλων τονίζεται ότι οι Δήμοι που υδροδοτούνται από τον Αποσελέμη βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ακόμη διακοπή στην υδροδότηση εξαιτίας βλάβης, όπως ανακοίνωσε ο διαχειριστής του φράγματος Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ). Στο Ηράκλειο, η ΔΕΥΑΗ έθεσε σε λειτουργία το σύνολο των εφεδρειών που διαθέτει ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από τη μειωμένη διάθεση νερού, ενώ και οι πολίτες κάνουν ότι μπορούν για εξοικονόμηση. Το προσωπικό της ΔΕΥΑΗ βρίσκεται νυχθημερόν επί ποδός ώστε να γίνει η βέλτιστη διαχείριση και διανομή του νερού στην πόλη.

Οι επαφές της Δημοτικής Αρχής με την διοίκηση του ΟΑΚ και οι πιέσεις ήταν καθημερινές και αλλεπάλληλες, επισημαίνοντας ξανά ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι πρόθυμος να συνδράμει με κάθε τρόπο και τονίζοντας ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίζεται. Το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από τον ΟΑΚ, ώστε να σταματήσει αυτή η επαναλαμβανόμενη ταλαιπωρία των χιλιάδων πολιτών των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου που υδροδοτούνται από το φράγμα Αποσελέμη.

NOVA

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 07/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 07/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

07/09/2025

Μήνυμα του Περιφερειάρχη Κρήτης για την ημέρα μνήμης του Μικρασιατικού Ελληνισμού

07/09/2025
water

Ηράκλειο: Χωρίς νερό για τρεις ημέρες περιοχή της Θερίσου

07/09/2025

Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου – Τα θέματα

07/09/2025

Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέλφια που φέρονται ως εγκέφαλοι

06/09/2025

Οι κτηνοτρόφοι χάνουν το δίκιο τους – Τουρίστες και απλοί πολίτες βίωσαν μια απίστευτη ταλαιπωρία

06/09/2025

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με τη νέα Διοίκηση του ΕΑΚΗ

06/09/2025

Η Περιφέρεια Κρήτης και η Α.ΞΕ.Π.Τ. συνεχίζουν να ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν κόσμο με ασφαλή, ξένοιαστα παιδιά

06/09/2025

Επίσκεψη του Πρέσβη της Αρμενίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

06/09/2025

Στην Πράξη: «Τι φοβάται ο Δήμαρχος κ. Μενεγάκης;»

06/09/2025
Back to top button