Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Οι ανεμόμυλοι του Οροπεδίου Λασιθίου ξαναζωντανεύουν

Δήλωση Προέδρου της Αναπτυξιακής Λασιθίου Γιάννη Στεφανάκη

29/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
stefanakis
«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι συνεχίζει ένα όνειρο πολλών χρόνων για το Λασίθι μας: η αναστήλωση παραδοσιακών αντλητικών ανεμόμυλων που θα ξαναζωντανέψουν στο κέντρο του Λασιθιώτικου κάμπου, αντλώντας νερό όπως έκαναν παλιά. Πρόκειται για ένα διεθνές ευρωπαϊκό έργο μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Med H₂ (INTERREG Euro-MED) που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον και δίνει στο Λασίθι μας μια νέα προοπτική (με επικεφαλή τον οργανισμό υδραυλικού εξοπλισμού Κορσικής (Office d’Equipement Hydraulique de Corse).

Οι αντλητικοί ανεμόμυλοι του Λασιθίου δεν είναι απλά ξύλινες φτερωτές που γύριζαν με τον άνεμο, είναι σύμβολα της ιστορίας, της τεχνολογικής πρωτοπορίας και της συλλογικής ταυτότητας του τόπου μας εδώ και σχεδόν 150 χρονια. Δεν είναι τυχαίο ότι το 2020, με πρωτοβουλίες μας ως τότε δημοτική αρχή  Οροπεδίου Λασιθίου, και σε συνεργασία με όλους τους φορείς οι παραδοσιακοί αντλητικοί ανεμόμυλοι εντάχθηκαν στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, καταγράφοντας και επίσημα την αξία τους για την Ελλάδα και τον κόσμο. 

Ο σχεδιασμός αυτός συνεχίζεται μέσω της Αναπτυξιακής Λασιθίου και υλοποιείται με το έργο αυτό που έχει συνολικό προϋπολογισμό 437.300 € για την Αναπτυξιακή Λασιθίου και 257.512 € για τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, και επιλέχθηκε ανάμεσα σε δεκάδες προτάσεις από όλη τη Μεσόγειο.

Ωστόσο, για εμάς το πιο σημαντικό είναι ότι δεν θέλουμε απλώς να ξαναστήσουμε τους μύλους. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα λειτουργούν και στο μέλλον. Όχι μόνο σε ένα σημείο αλλά  σε ολόκληρο τον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου.. Μας απασχολεί σοβαρά το λειτουργικό κόστος και γι’ αυτό, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, και όλους τους φορείς, εξετάζουμε τρόπους ώστε το εγχείρημα να είναι βιώσιμο και ζωντανό για πολλά χρόνια.

Δεν θέλουμε να ξαναδούμε τους μύλους να σπάνε και να εγκαταλείπονται. Θέλουμε να δοθούν κίνητρα στους ντόπιους και ιδιαίτερα στους νέους, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας γύρω από τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Μόνο έτσι οι ανεμόμυλοι θα συνεχίσουν να αποτελούν κομμάτι της ζωής μας και να δίνουν πνοή στον τόπο μας.

Αυτός ήταν και είναι ο στόχος μας ως Αναπτυξιακή Λασιθίου: να στηρίξουμε την παράδοση, να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορία και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε προοπτικές για το μέλλον του Λασιθίου.»

Οροι ανάγνωσης

