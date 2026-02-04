Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Αγίου Νικολάου τίμησε τα παιδιά των εργαζομένων του που εισήχθησαν σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Στην βράβευση παιδιών – οι γονείς των οποίων εργάζονται στο Δήμο Αγίου Νικολάου – και εισήχθησαν σε Πανεπιστημιακές Σχολές το 2025 προχώρησε ο Σύλλογος Εργαζομένων του δήμου σε μια λιτή τελετή που πραγματοποιήθηκε (3/2) στο κινηματοθέατρο REX στον Άγιο Νικόλαο.

Η πρόεδρος κ. Πόπη Φραγκάκη και τα μέλη του Συλλόγου αναφερόμενοι στην απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου υπογράμμισαν ότι στόχος είναι να επιβραβευτεί η προσπάθεια των νέων που με την στήριξη των οικογενειών και των εκπαιδευτικών τους πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Στους νέους φοιτητές προσφέρθηκε ένα συμβολικό δώρο ως επιβράβευση της προσπάθειας τους.