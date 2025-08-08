Ο πρόεδρος του Κρούστα για την φραστική επίθεση Χαριτάκη στο Δημοτικό Συμβούλιο

Με αφορμή την χωρίς λόγο, άδικη και προσβλητική αναφορά του κ Χαριτάκη σε μένα ως πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κρούστα, στο Δ.Σ του Δήμου Αγίου Νικολάου, έχω να απαντήσω τα παρακάτω:

Όσον αφορά το θέμα που ανέφερε ο κ Χαριτάκης, υπάρχει στον Δήμο από 28-5-2025 πρωτοκολλημένη έγγραφη καταγγελία κατοίκου κρούστα προς τον Δήμο για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων στην πλατεία του χωριού μου. Μετά από αυτό έκανα έγγραφο που ο κ Χαριτάκης το χαρακτήρισε “κάρφωμα ” και αναφέρω τα προβλήματα για την κυκλοφορία στον κεντρικό δρόμο και τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων από τα καταστήματα. Είχα άλλη επιλογή μετά την καταγγελία που έγινε όπως είπα παραπάνω ;

Επειδή αντιλαμβάνομαι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που ο Χαριτάκης δείχνει στα τραπεζοκαθίσματα στον Κρούστα, ρωτώ ποια είναι η θέση του ως Πρόεδρος του επιμελητηρίου και επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο για τα προβλήματα που αναφέρω; Ποια λύση προτείνει ο ίδιος που έχει μεγαλύτερη εμπειρία απο εμένα ;

Γιατί δεν με πήρε ένα τηλέφωνο να ακούσει την άποψη μου πριν κάνει αυτή την προσβλητική αναφορά; Είχε τάξει πουθενά κάτι αν έβγαινε Δήμαρχος και τώρα που έχασε δεν μπορεί να το κάνει; Αν έβγαινε δήμαρχος, αλλά και τώρα σαν επικεφαλής της αντιπολίτευσης τι υποστηρίζει; την νομιμότητα η την αυθαιρεσία;

Επειδή με προσέβαλε άσχημα με τα λόγια που είπε, να του πω ποιος είμαι:

Βγήκα πρόεδρος στον Κρούστα με το συνδυασμό του Μανώλη του Μενεγάκη κερδίζοντας το δικό του ψηφοδέλτιο με το μεγαλύτερο ποσοστό από όλα τα χωριά του Δήμου, μάλλον δεν μπορεί να το δεχτεί, αλλά με τόσα χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση θα έπρεπε να αναγνωρίζει τον θεσμό του Προέδρου στα χωριά και να τον σέβεται.

Ξεκίνησα να εργάζομαι από 14 χρονών σαν σερβιτόρος σε διάφορα μαγαζιά στον Άγιο Νικόλαο, εργάστηκα στο εξωτερικό για να ξεπληρώσω επείγουσες υποχρεώσεις μου για να κυκλοφορώ με το μέτωπο καθαρό και τα κατάφερα και τώρα λειτουργώ το κυλικείο στο Λύκειο Αγίου Νικολάου και ας ρωτήσει όλους του Αγιονικολιώτες που με γνωρίζουν στα μαγαζιά που δούλεψα, τους καθηγητές και τα παιδιά στο Λύκειο, να του πουν τη γνώμη τους για μένα και όχι όπως είπε και μάλιστα νευριασμένα για κάποιο λόγο, “Αυτός είναι ο Πρόεδρος του Κρούστα”, λες και με γνωρίζει και από χθες.

Λυπάμαι για την επίθεση που μου έκανε χωρίς λόγο, είχα άλλη γνώμη γι αυτόν αλλά δεν απογοητεύομαι και θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τα συμφέροντα των κατοίκων του χωριού μου.

Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο που αμέσως με στήριξε με τα λόγια του στο Δ.Σ, τους φίλους Προέδρους άλλων Κοινοτήτων που ήρθαν σε επικοινωνία μαζί μου και φυσικά τους κατοίκους του χωριού μου που με στηρίζουν στην προσπάθεια να κάνουμε το καλύτερο για το χωριό μας.

ΥΓ. Άφησα λίγες μέρες πριν απαντήσω μήπως και η επίθεση του κ Χαριτάκη ήταν κάποιο ξέσπασμα του και περίμενα μήπως με πάρει ένα τηλέφωνο ή να συναντηθεί μαζί μου να του λύσω τυχόν απορίες, να του πω τη γνώμη μου στο κάτω κάτω για το θέμα, αλλά τι λέω , εδώ δεν έχει εμφανιστεί εδώ και ενάμιση χρόνο από τις εκλογές για να ρωτήσει κάτι για τα προβλήματα του χωριού και θα με έπαιρνε γι αυτό; Λυπάμαι.

Εμμανουήλ Λαθιωτάκης

Πρόεδρος Κρούστα