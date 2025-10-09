Ο Περιφερειάρχης Κρήτης στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για την πορεία των αναπτυξιακών προγραμμάτων

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισκέφθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης όπου είχε συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΔΕ & ΕΠΑ) Αικατερίνη Οικονόμου.

Στο επίκεντρο της συνάντησης ήταν η πορεία υλοποίησης των σημαντικών αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων που αφορούν την Κρήτη. Η πρόοδος του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και οι τρόποι επιτάχυνσης των διαδικασιών για την ταχύτερη δυνατή απορρόφηση των πόρων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε την ανάγκη για συνεχή και στενή συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας και των αρμόδιων κυβερνητικών αρχών, προκειμένου να ξεπεραστούν τυχόν εμπόδια και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή των χρηματοδοτήσεων για τα έργα υποδομής και τις αναπτυξιακές δράσεις που έχει σχεδιάσει η Περιφέρεια Κρήτης.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στη διατήρηση ενός σταθερού διαύλου επικοινωνίας για την παρακολούθηση της εξέλιξης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.