Ο Ιωάννης Γουλιδάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα το τριήμερο πανελλήνιο συνέδριο της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος που διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη 6-8 Νοεμβρίου 2025.

Η παράταξή μας αξιοποίησε την ευκαιρία να θέσει τα κυρίαρχα και καυτά προβλήματα που ταλανίζουν τον Δήμο μας και τον κρατούν σε μία απαράδεκτη και ασφυκτική κατάσταση ύφεσης και σταδιακής απαξίωσης, δυσανάλογης και εκ διαμέτρου αντίθετης της αναπτυξιακής δυναμικής του τόπου.

Βάλαμε στο κέντρο την από άνωθεν σιωπηλά καθοδηγούμενη πολιτική για την αθόρυβη μετατροπή της δημόσιας υγείας και των δομών της σε κέντρα συνταγογράφησης ιατρικών υπηρεσιών, εξετάσεων επεμβάσεων κλπ παραδίδοντάς την σε ιδιωτικά χέρια.

Σ αυτήν την πολιτική της υγείας ο Δήμος Ιεράπετρας με το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ του ήδη αποτελεί στόχο με καθαρά διατυπωμένη την πολιτική βούληση της μετατροπής του σε κέντρο υγείας.

Τεκμηριώσαμε την συνεχή αφαίμαξη πόρων από τους δήμους και την στέρηση της αναγκαίας ρευστότητας για την χρηματοδότηση των απολύτως αναγκαίων δράσεων για έκτακτες καταστάσεις που πλέον αποτελούν ρουτίνα (μετανάστες, βλάβες, φυσικές καταστροφές κλπ)

Καταδείξαμε την απογύμνωση του ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ που στερήθηκε μέχρι σήμερα απολύτως αναγκαίες για την κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη δημόσιες υπηρεσίες ,από μαθητική εστία , ΙΕΚ .ΤΕΙ εφορία τελωνεία ΔΕΗ ΕΛΤΑ κλπ.

Αναδείξαμε την στρέβλωση της αδυναμίας απορρόφησης χρηματοδοτικών κονδυλίων ακόμα και της παγίας προκαταβολής προς τις τοπικές κοινότητες που στερούν την δυνατότητα στους προέδρους άμεσων παρεμβάσεων σε έκτακτες ανάγκες ,άμεσης αντιμετώπισης και κατακρίναμε την αδυναμία της ΚΕΔΕ να απαιτήσει έστω την βελτίωση της σχετικής απόφασης 62038/2019. Φεκ β 3440.

Καταγγείλαμε την αδράνεια που έρπεται από το 2020 για την ολοκλήρωση του έργου νέου αγωγού ύδατος για το φράγμα ΜΠΡΑΜΙΑΝΏΝ και την διακοπή των εργασιών του, λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων στον εργολάβο του ευτελούς ποσού των 1.200.000,00 ευρώ.

Η παράταξη μας έχει αποκρυσταλλωμένη την άποψη ότι υπάρχει χλιαρή διεκδίκηση τόσο του ανώτατου πολιτικού οργάνου των δήμων της χώρας αυτού της ΚΕΔΕ ,όσο και της δημοτικής μας αρχής .

Αποτέλεσμα της ανοργάνωτης και ασυντόνιστης διεκδικητικότητας , για τα αυτονόητα δικαιώματα μας , είναι ο σταδιακός αφοπλισμός ενεργών κυττάρων και θεσμικών φορέων του δήμου, που οδηγούνται σε στάση ηττοπάθειας και αποστασιοποίησης, από τα κέντρα εξουσίας ,με το αίσθημα της απογοήτευσης να κυριαρχεί.

Εχουμε επανειλημμένα υποδείξει την αναγκαιότητα της ανάληψης πρωτοβουλιών από την δημοτική μας αρχή που υποχρεούται να καθοδηγεί να παρακινεί να υποστηρίζει και να βρίσκεται συνεχώς στις επάλξεις απέναντι στην σκοπούμενη κυβερνητική αδιαφορία που τείνει να μετατρέψει την περιοχή ,δεδομένης της κλιματικής αλλαγής σε κρανίου τόπο από γή της επαγγελίας σε. Κάντε το πράξη θα είμαστε συμπαραστάτες και αρωγοί.

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΓΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ