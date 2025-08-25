Ο Δήμος Σητείας μειώνει τα τέλη σε πολυτέκνους και ΑΜΕΑ

Ο Δήμος Σητείας προχώρησε στη λήψη της υπ αριθ. 121/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας με την οποία εγκρίνει τη μείωση κατά 50% των Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών καθώς και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας των παρακάτω υποχρέων του Δήμου Σητείας:

Α) Πολυτέκνων οικογενειών (με τέσσερα παιδιά και άνω) και μέχρι της συμπλήρωσης του 18 ου έτους ηλικίας των τέκνων, με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 50.000 ευρώ και

Β) Οικογενειών που έχουν μέλη που η αναπηρία τους είναι άνω του 80%, χωρίς ηλικιακό όριο, με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 50.000 ευρώ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά , τα οποία να είναι πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφά τους, ανά κατηγορία:

1. Γιο πολύτεκνους:

Α) Αίτηση του δικαιούχου ( η οποία θα δίδεται από την υπηρεσία μας) και θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει συνημμένα.

Β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ.

Γ) Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογενείας του. Εάν αυτή δεν υπάρχει είναι απαραίτητο να γίνει μεταβολή στη ΔΕΗ.

Δ) Εκκαθαριστικό έτους 2025 με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 50.000 ευρώ.

Ε) To E9 του ιδιοκτήτη του ακινήτου το οποίο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία ή αν αυτό είναι μισθωμένο, αντίγραφο του μισθωτηρίου θεωρημένο και σε ισχύ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας (π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ). Εάν αυτό δε γίνει, ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελός του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου και οι μέχρι τώρα πολύτεκνοι δικαιούχοι της έκπτωσης σύμφωνα με την 289/2009 καταργηθείσα προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας.

2. Για οικογένειες που έχουν μέλη με αναπηρία άνω του 80%:

Α) Αίτηση του δικαιούχου ( η οποία θα δίδεται από την υπηρεσία μας και θα αναφέρονται όλα τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει συνημμένα.

Β) Πιστοποιητικό αναπηρίας από τον αρμόδιο φορέα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% χωρίς ηλικιακό όριο.

Γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου ή δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η επιμέλεια του ατόμου με αναπηρία.

Δ) Εκκαθαριστικό έτους 2025 με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 50.000 ευρώ .

Ε) Το Ε9 του ιδιοκτήτη του ακινήτου το οποίο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία ή αν είναι μισθωμένο , αντίγραφο του μισθωτηρίου θεωρημένο και σε ισχύ από την αρμόδια ΔΟΥ.

ΣΤ) Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος ή της οικογένειάς του . Εάν αυτό δεν υπάρχει είναι απαραίτητο να γίνει μεταβολή στη ΔΕΗ.

Η παραλαβή των δικαιολογητικών και των αιτήσεων θα γίνεται από την 1/9/2025 από τους υπαλλήλους της οικονομικής υπηρεσίας (τμήμα εσόδων ) Ζαχαρένια Σφακιανάκη τηλ. 28433 40528 και Ελισάβετ Καρνιαδάκη τηλ. 2843340544.