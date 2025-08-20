Ο Δήμος προχωρεί με διαβούλευση στη μόνιμη πεζοδρόμηση της κεντρικής πλατείας του Αγίου Νικολάου

Η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις της απέναντι στους πολίτες για τη βελτίωση των συνθηκών καθημερινότητας και την αναβάθμιση του δημοσίου χώρου και της ποιότητας ζωής ντόπιων κατοίκων και επισκεπτών, προχωρεί με συνέπεια τον σχεδιασμό της για τις αλλαγές που έχει ανάγκη η πόλη και συνολικά ο Δήμος.

Αφότου εισήλθε σε τροχιά υλοποίησης η ανάκληση της απόφασης μονοδρόμησης και η επαναφορά της διπλής κυκλοφορίας στον παραλιακό δρόμο της Ακτής Στ. Κουνδούρου, η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος Μανώλης Μενεγάκης ξεκινούν τις θεσμικές διαδικασίες προκειμένου άλλο ένα κομβικό πεδίο της πόλης του Αγίου Νικολάου, η πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, να πεζοδρομηθεί σε μόνιμη βάση.

Σε συνδυασμό με την αποσυμφόρηση κυκλοφοριακού φόρτου μετά τη μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς στη νέα θέση Λαγκός αλλά και με την επικείμενη βελτίωση της εικόνας στο παραλιακό μέτωπο και την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας, αυτή η στρατηγική αναδιαμόρφωση του δημοσίου χώρου μέσω της πεζοδρόμησης θα αποτελέσει βασικό άξονα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος στον Άγιο Νικόλαο. Στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στη δημιουργία ενός ασφαλούς και ελκυστικού περιβάλλοντος για τους πολίτες, στη βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής στον αστικό ιστό και προωθώντας παράλληλα τη λογική της βιώσιμης κινητικότητας και αναβαθμίζοντας αισθητικά και λειτουργικά το κέντρο της πόλης.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως έχει ήδη παρουσιαστεί στην Δημοτική Επιτροπή Κυκλοφορίας, πολιτική βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι να εφαρμόσει μόνιμη πεζοδρόμηση και να προχωρήσει σε ανάπλαση της πλατείας Ελ. Βενιζέλου, με βάση και τη σχετική κυκλοφοριακή μελέτη που έχει ανατεθεί σε ειδικό συγκοινωνιολόγο και η οποία επίκειται να παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η μόνιμη αυτή πεζοδρόμηση θα αποτελέσει, ουσιαστικά, και μια «μετεξέλιξη» του μέτρου της Ζώνης Εποχιακής – Περιοδικής Απαγόρευσης Κυκλοφορίας Ι.Χ. που εφαρμόστηκε πέρυσι πιλοτικά στον Άγιο Νικόλαο με επιτυχημένο κατά γενική ομολογία τρόπο – ενισχύοντας έτσι την κουλτούρα των πεζοδρομήσεων εντός του αστικού ιστού.

Όπως αναφέρει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης: «Προχωρούμε με συνέπεια το σχεδιασμό μας για τις αλλαγές που έχει ανάγκη η πόλη για να «αναπνεύσει». Με σεβασμό στους δημότες, τους επισκέπτες και τους επαγγελματίες και με στόχο να βελτιώσουμε τις καθημερινές συνθήκες ζωής όλων στο μέγιστο βαθμό, προωθούμε την επιλογή της μόνιμης πεζοδρόμησης τμήματος του αστικού κέντρου της πόλης. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για να κάνουμε τον τόπο μας ομορφότερο, πιο ελκυστικό, πιο ανθρώπινο για τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές. Συναντιόμαστε ξανά στην πλατεία του Αγίου Νικολάου!».

Τι προβλέπει και πού στοχεύει η κυκλοφοριακή μελέτη

Η κυκλοφοριακή μελέτη για την Πεζοδρόμηση μέρους της Πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου και την Αναδιαμόρφωση της Κυκλοφοριακής Ροής στην πόλη του Αγίου Νικολάου, που θα παρουσιαστεί άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακολουθώντας μια σύγχρονη προσέγγιση στον σχεδιασμό της αστικής κινητικότητας και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες της καθημερινής λειτουργίας της πόλης όσο και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, διατυπώνει τεκμηριωμένες προτάσεις, με σκοπό τη βελτίωση της κινητικότητας, την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και τη γενικότερη εξυπηρέτηση των χρηστών του αστικού οδικού δικτύου, με βάση και τις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης κατοίκων, επισκεπτών και εργαζομένων.

Η εφαρμογή της πεζοδρόμησης σε κεντρικό τμήμα του Αγίου Νικολάου προσφέρει περίπου 2.300 m² μόνιμου πρόσθετου δημόσιου χώρου για ήπια μετακίνηση, συνεισφέροντας σε μια συνολική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.

Προτείνονται:

– η πεζοδρόμηση επιλεγμένων περιοχών του ιστορικού και εμπορικού κέντρου, με έμφαση στην Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου και τους γύρω δρόμους

– η καθιέρωση ζωνών ήπιας κυκλοφορίας,

– ο ανασχεδιασμός των κυκλοφοριακών κατευθύνσεων σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου,

– η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε επιλεγμένα οδικά τμήματα,

με στόχο την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, την ενίσχυση της κινητικότητας και της προσβασιμότητας για τους πεζούς, τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής και ηχητικής ρύπανσης και την υποστήριξη της κοινωνικής και εμπορικής ζωής της πόλης.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η πεζοδρόμηση από την προέκταση της οδού 28ης Οκτωβρίου έως την οδό 5ης Μεραρχίας, των ημικυκλικών τμημάτων της υφιστάμενης πλατείας, ενός τμήματος της οδού Αρκαδίου, καθώς και του τμήματος της οδού Κυπρίων Αγωνιστών από τη διασταύρωσή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως τη διαστάυρωσή της με την οδό Καπετάν Κοζύρη.

Οδικά τμήματα που προτείνεται να εφαρμοστεί η μόνιμη πεζοδρόμηση

Επιπλέον, προτείνεται η μεταφορά της πιάτσας ταξί από την πλατεία σε άλλη περιοχή, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του πεζοδρομημένου χώρου.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της υφιστάμενης κυκλοφοριακής κατάστασης και της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, προτείνεται επίσης η μετατροπή των οδικών τμημάτων των οδών Σοφ. Βενιζέλου και Ρ. Κουνδούρου, από την οδό Μ. Μεταξάκη έως την οδό Κ. Παλαιολόγου, σε ήπιας κυκλοφορίας (με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας 20 km/h).

Προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς Σοφ. Βενιζέλου, Ρ. Κουνδούρου και Καπετάν Κοζύρη (στο τμήμα των οδών Κυπρίων Αγωνιστών και Μελετίου Μεταξάκη) προτείνεται η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης και στις δύο πλευρές της οδού.

Επιπλέον, με στόχο την εξυπηρέτηση των κατοίκων ή επισκεπτών που επιθυμούν να μετακινηθούν από την οδό Νικ. Πλαστήρα προς την 5ης Μεραρχίας και τις γειτονικές οδούς προτείνεται η αντιστροφή της κατεύθυνσης της οδού Δασκαλογιάννη, που εξυπηρετεί τους κατοίκους που επιθυμούν πρόσβαση στις κατοικίες τους μέσω των οδών Φιλελλήνων και 5ης Μεραρχίας. Η συγκεκριμένη ρύθμιση διασφαλίζει πλήρως την πρόσβαση των παρόδιων ιδιοκτησιών εντός του Ο.Τ. παρά την πεζοδρόμηση.

Νέες επιτρεπόμενες διαδρομές:

• Τα οχήματα από την οδό Νικ. Πλαστήρα μπορούν να κινηθούν ευθεία προς την Ηρώων Πολυτεχνείου, έπειτα δεξιά στην Καπετάν Κοζύρη και από εκεί στη Μελετίου Μεταξάκη. Στη διασταύρωση με τη Σοφοκλή Βενιζέλου, επιλέγουν είτε είσοδο στην Πλατεία, είτε έξοδο προς τις οδούς Δημοκρατίας ή Κοντογιάννη.

• Τα οχήματα από την οδό Νικ. Πλαστήρα μπορούν να στραφούν αριστερά στη Φιλελλήνων και μέσω της Δασκαλογιάννη (με αντιστροφή της κατεύθυνσης) να καταλήξουν στην οδό 5ης Μεραρχίας ή στη Δημοκρατίας.

• Τα οχήματα που προηγουμένως κινούνταν ευθεία από την Κύπριων Αγωνιστών προς την πλατεία, πλέον στρίβουν αριστερά στην Καπετάν Κοζύρη και συνεχίζουν στη Μεταξάκη.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η κυκλοφορία συγκεκριμένων κατηγοριών οχημάτων στους πεζόδρομους, υπό καθορισμένες προϋποθέσεις και εφόσον αυτό προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό ή άλλη αρμόδια διοικητική πράξη.

Οι εξαιρέσεις αυτές αφορούν:

• Οχήματα Έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστική, αστυνομία, κλπ.)

• Οχήματα ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ)

• Οχήματα εξυπηρέτησης Δημόσιων Υπηρεσιών

• Αστική Συγκοινωνία

