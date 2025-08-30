Ο Δήμος Ηρακλείου απαλλάσσεται από ένα χρέος άνω των 20.000.000 ευρώ από την απένταξη του Πολιτιστικού Κέντρου

Με την ψήφιση από την Βουλή Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο περιλάμβανε ειδικό άρθρο για το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, δόθηκε οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που επί μια δεκαετία και πλέον έριχνε βαριά σκιά στη βιωσιμότητα του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΕΠΑΝΑΛ, ως διαδόχου δημοτικής εταιρείας της ΔΕΠΤΑΗ.

Πρόκειται για δικαίωση των συστηματικών και υπερεντατικών προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος ευχαρίστησε τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και τόνισε: «Η προσπάθειά μας ευοδώθηκε. Τα καταφέραμε και πετύχαμε κάτι το οποίο δεν ήταν καθόλου αναμενόμενο. Κανείς δεν περίμενε ότι θα καταφέρουμε αυτό το οποίο καταφέραμε, για ένα τεράστιο πρόβλημα του Δήμου για το οποίο επικρατούσε απαισιοδοξία και απογοήτευση. Και το οποίο σερνόταν για περισσότερα από δέκα χρόνια. Ήταν μία θανάσιμη απειλή για το Πολιτιστικό Κέντρο, για τη ΔΕΠΑΝΑΛ και για τον Δήμο Ηρακλείου. Αυτή η πολύ βαριά σκιά, αυτή τη στιγμή, έχει διαλυθεί.»

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ανέφερε ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την εκτέλεση αυτού που προβλέπει το Άρθρο 115 του σχετικού Νόμου που ψηφίστηκε το βράδυ της Πέμπτης 28/8, επισημαίνοντας: «Τόκοι και προσαυξήσεις διαγράφονται, αυτά ανέρχονται στο ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Και συζητούμε για το ποσό των 11.814.687,43 ευρώ της αρχικής δημοσιονομικής διόρθωσης. Αυτό το ποσό, ακριβώς το ισόποσο, γίνεται αντικείμενο επιχορήγησης. Ο Δήμος επιχορηγείται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, έτσι ώστε να το επιστρέψει. Στην πραγματικότητα, έχουμε ένα μηδενικό άθροισμα. Δημιουργείται στον Δήμο η υποχρέωση να καταβάλει το 1/10 του ποσού, και αυτό γίνεται με τον τρόπο της παρακράτησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για 72 μήνες. Δηλαδή μέσα σε έξι χρόνια ο Δήμος θα επιστρέψει στο Κράτος το 1/10 αυτής της επιχορήγησης, δηλαδή 1.180.000 ευρώ, στις ισόποσες αυτές δόσεις μέσα στο χρονκό βάθος των έξι ετών. Αυτό είναι μία επιπλέον βελτίωση, διότι αυτό που αρχικώς είχαμε επιτύχει προέβλεπε να επιστραφεί το 1/5 του ποσού. Με μια επιπλέον προσπάθεια, αυτό περιορίστηκε στο μισό. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι από το σύνολο της οφειλής, μαζί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις, περίπου το 1/20, δηλαδή το 5% μόλις βαρύνει τον Δήμο Ηρακλείου. Το 95% εξαλείφεται.»

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε και στην προοπτική που δημιουργεί αυτή η επιτυχία για τον Δήμο Ηρακλείου, τονίζοντας: «Αυτό είναι μία επιτυχία την κανείς δεν περίμενε αλλά εμείς είμασταν αισιόδοξοι, κυρίως όμως, δουλέψαμε όπως έπρεπε. Σε έναν χρόνο, που νομίζω είναι πάρα πολύ σύντομος φέραμε αυτήν την ανέλπιστη λύση. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχουν άλυτα προβλήματα. Υπάρχουν δύσκολα προβλήματα, αλλά όχι άλυτα. Και ο Δήμος Ηρακλείου γυρίζει σελίδα. Ο Δήμος Ηρακλείου θα αλλάξει. Σίγουρα σε αυτή την αλλαγή υπάρχουν αντιστάσεις, αλλά η βούλησή μας και η θετική μας προσέγγιση θα κάμψουν τις αντιστάσεις και ο Δήμος Ηρακλείου θα γνωρίσει πολύ καλύτερες μέρες.»

Από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ανέφερε: «Για το Πολιτιστικό Κέντρο δίνουμε λύση, σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου, προκειμένου να μπορέσει να μην επιβαρυνθεί ο Δήμος Ηρακλείου και η Δημοτική Επιχείρηση αυτή τη δημοσιονομική διόρθωση».

Video Μπορείτε να δείτε εδώ:

Το ιστορικό της υπόθεσης

Με την απένταξη του έργου κατασκευής του ΠΣΚΗ το 2014 και στη συνέχεια με τη δημοσιονομική διόρθωση που ακολούθησε το 2015, καταλογίστηκε το ποσό των 11.814.687,43 ευρώ στη ΔΕΠΤΑΗ.

Ο Δήμος Ηρακλείου επέλεξε να ακολουθήσει τη δικαστική οδό, διαδοχικά το 2020 και το 2022 η οποία δεν ευοδώθηκε. Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον Ιούνιο του 2025, επικύρωσε την προηγούμενη απόφαση του Ι Τμήματος για την απένταξη του έργου, γεγονός που σήμαινε ότι η ΔΕΠΑΝΑΛ, διάδοχος δημοτική εταιρεία της ΔΕΠΤΑΗ, υποχρεούνταν να επιστρέψει το ποσό της χρηματοδότησης ύψους 11.814.687,43 ευρώ. Ποσό το οποίο υπερδιπλασιαζόταν με τους τόκους και τις προσαυξήσεις αυτής της δεκαετίας.

Μόλις έγινε γνωστή στον Δήμο η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (13/06/2025), ο Δήμαρχος Ηρακλείου και η Δημοτική Αρχή κινητοποιήθηκαν αμέσως. Το θέμα τέθηκε από τον Αλέξη Καλοκαιρινό ως ύψιστη προτεραιότητα και δραστηριοποιήθηκε κατάλληλα πραγματοποιώντας αλλεπάλληλες επαφές με τους συναρμόδιους Υπουργούς στην Αθήνα, ξεκινώντας και καταλήγοντας στον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, με κατάληξη την ευνοϊκή ρύθμιση. Η οποία προέβλεπε αρχικά τη διαγραφή όλων των τόκων και των προσαυξήσεων, καθώς και την επιχορήγηση του Δήμου Ηρακλείου με το ποσό των 11.814.687,43 ευρώ (ποσό ίσο με την αρχική οφειλή), από το οποίο θα επιστρεφόταν το 20% σε 72 ισόποσες δόσεις μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. Κατά την συζήτηση του Σχεδίου Νόμου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, το συγκεκριμένο Άρθρο βελτιώθηκε περαιτέρω, προβλέποντας την επιστροφή μόνο του 10% του ποσού της επιχορήγησης.

Όπως προβλέπει το Άρθρο 115 του Νόμου πλέον «Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σύσταση Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και λοιπές διατάξεις»:

Διαγράφονται όλοι οι τόκοι και οι προσαυξήσεις του χρέους των 11.814.687,43 ευρώ.

Επιχορηγείται ο Δήμος Ηρακλείου από το Υπουργείο Εσωτερικών με το ποσό των 11.814.687,43 ευρώ. Προηγουμένως, γίνεται αναδοχή της οφειλής της ΔΕΠΑΝΑΛ από τον Δήμο Ηρακλείου με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Θα παρακρατηθεί το 10% της επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) σε 72 δόσεις (6 χρόνια), γεγονός που σημαίνει την καταβολή ποσού 196.911 ευρώ ετησίως ή 16.409 ευρώ μηνιαίως.

Στην τελική του μορφή, το Άρθρο 115 προβλέπει:

Επιχορήγηση δήμων της χώρας για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών