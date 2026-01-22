Ο Δήμος Αγίου Νικολάου υλοποιεί τη δυνατότητα διαφήμισης των τοπικών επιχειρήσεων στις ψηφιακές οθόνες που εγκατέστησε σε επίκαιρα σημεία της πόλης

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.), υλοποιεί τη δυνατότητα διαφήμισης των τοπικών επιχειρήσεων στις ψηφιακές οθόνες που έχουν ήδη εγκατασταθεί, αλλά και σε αυτές που πρόκειται να τοποθετηθούν σε επίκαιρα σημεία της πόλης του Αγίου Νικολάου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης είχε συνάντηση την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, στο γραφείο του, με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Πάγκαλο, τον α΄αντιπρόεδρο Δημήτρη Τόλια και τον ταμία κ. Παναγιώτη Μεταξαράκη, προκειμένου να συζητήσουν λεπτομέρειες για τον τρόπο αναγραφής – διαφήμισης των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στις εν λόγω ψηφιακές οθόνες. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο πρόεδρος της Δημουικής Ανώνυμης Εταιρείας (ΔΑΕΑΝ) και δημοτικός σύμβουλος κ. Γιώργος Αστρουλάκης.

Κατά την συζήτηση, που ήταν εποικοδομητική και παραγωγική και πραγματοποιήθηκε σε πολύ θετικό κλίμα, ο Δήμαρχος ανέφερε στους εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου ότι κάθε επιχείρηση που ενδιαφέρεται μπορεί να προβληθεί και να διαφημιστεί μέσα από τις ψηφιακές οθόνες, αφού καταθέσει το σχετικό αίτημα (με τα στοιχεία της, κλπ) στην ΔΑΕΑΝ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η κατανομή των προβολών και διαφημίσεων θα γίνει με δίκαιο τρόπο, βάσει του καταρτισθέντος κανονισμού χρεώσεων, ενώ και το οικονομικό αντίτιμο που θα κληθούν να καταβάλουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα είναι ιδιαίτερα προσιτό.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν τοποθετηθεί τρεις ψηφιακές οθόνες από τον Δήμο Αγίου Νικολάου μέσω της Δ.Α.Ε.Α.Ν.: στην είσοδο της Μαρίνας Αγίου Νικολάου, στο Κινηματοθέατρο “REX” και στην γέφυρα της Λίμνης του Αγίου Νικολάου (στο ύψος του παλαιού Τελωνείου).

Το επόμενο διάστημα, προβλέπεται να τοποθετηθούν ακόμη τρεις, σε επίκαιρα σημεία της πόλης του Αγίου Νικολάου.

Όπως σημειώνει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης:

«Στεκόμαστε σταθερά αρωγοί και στηρίζουμε έμπρακτα τον εμπορικό κόσμο και όλες τις τοπικές επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας ότι αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου μας.

Η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, η προβολή των επαγγελματιών μας και η δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης αποτελούν για εμάς βασική προτεραιότητα.

Με τη δυνατότητα προβολής που δίνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω της Δ.Α.Ε.Α.Ν., στις ψηφιακές οθόνες της πόλης, αποδεικνύουμε στην πράξη ότι θέλουμε να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε επαγγελματία και σε κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην περιοχή μας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η ανάγκη για εξωστρέφεια και στήριξη είναι πιο σημαντική από ποτέ».

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Πάγκαλος από την πλευρά του ανέφερε:

«Ευχαριστούμε τον Δήμο Αγίου Νικολάου για την παραχώρηση στις ντόπιες επιχειρήσεις – μέλη του Εμπορικού Συλλόγου να προβληθούν και να διαφημιστούν μέσα από τις ψηφιακές οθόνες κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τις τοπικές επιχειρήσεις να διαφημιστούν χωρίς μεγάλο οικονομικό βάρος. Έχουμε πάντα καλή συνεργασία με τον Δήμο, στην προσπάθεια να αναβαθμιστεί και να πάρει μια υπεραξία η επιχειρηματικότητα της πόλης μας. Μετά και από την πολύ καλή κουβέντα που είχαμε, θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και ξεκινά μια πολύ καλή συνεργασία με την πλευρά του Δήμου. Ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο και τον πρόεδρο της Δ.Α.Ε.Α.Ν. για αυτή την πραγματικά παραγωγική συζήτηση».