Ο Δήμος Αγίου Νικολάου στηρίζει την αναβάθμιση του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου

Τη σταθερή στήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και του “Διαλυνάκειου” Νοσοκομείου της Νέαπολης εξέφρασε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης προς την Διοικήτρια του Γ.Ν.Α.Ν. και Κοινή Διοικήτρια των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων του νομού Λασιθίου κ. Ευαγγελία Φανουράκη στη συνάντηση που είχαν – μετά από σχετική πρωτοβουλία του Δημάρχου – την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 στο γραφείο της.

Η συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, περιλάμβανε διάφορα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας και της εν γένει καθημερινότητας του νοσηλευτικού ιδρύματος. Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου θα συνεχίσει να υποστηρίζει, με κάθε πρόσφορο τρόπο και στο πλαίσιο των διακριτών θεσμικών της αρμοδιοτήτων, την καλύτερη δυνατή διοικητική λειτουργία αλλά και τη μελλοντική επέκταση των δυνατοτήτων και τη γενικότερη αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών των Νοσοκομείων στον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, ήδη από τους προηγούμενους μήνες η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου έλαβε και υλοποίησε την πρωτοβουλία για τη θέσπιση χρηματικής ενίσχυση ύψους 500 ευρώ μηνιαίως σε κάθε ιατρό ειδικότητας που θα αναλάβει εφεξής ενεργή υπηρεσία (μόνιμος ή επικουρικός για τουλάχιστον μια 3ετία) στο Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και στο “Διαλυνάκειο” Νοσοκομείο – Κ.Υ. Νεαπόλεως. Με το κίντρο αυτό δημιουργούνται επιπλέον θετικές προϋποθέσεις για την προσέλκυση νέων επιστημόνων που επιθυμούν να έλθουν και να εργαστούν στα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής μας, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών του τόπου μας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Επιπλέον, ο Δήμαρχος σημείωσε ότι η επικείμενη απόκτηση από τον Δήμο Αγίου Νικολάου του παρακείμενου ακινήτου, ανατολικά του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, αναμένεται να προσδώσει πολλαπλά οφέλη στην καθημερινή λειτουργία και στις μελλοντικές δυνατότητες επέκτασης του Γ.Ν.Α.Ν. καθώς και στις υποστηρικτικές χρήσεις γύρω από αυτό, δεδομένου ότι το ακίνητο πρόκειται να αξιοποιηθεί από τον Δήμο ως κοινόχρηστος χώρος.

Παράλληλα, ο κ. Μενεγάκης στο περιθώριο της συνάντησης την ευκαιρία να ενημερωθεί από την Διοικήτρια σχετικά με τις εργασίες ανακαίνισης, αναβάθμισης, βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Γ.Ν.Α.Ν. που βρίσκονται αυτή την περίοδο σε πλήρη εξέλιξη. Το έργο αυτό έχει φορέα υλοποίησης την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αντίστοιχα έργα θα εκτελεστούν και στο Τ.Ε.Π. του “Διαλυνάκειου” Νοσοκομείου της Νεάπολης.

Όπως αναφέρει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης:

«Το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και το “Διαλυνάκειο” Νοσοκομείο της Νεάπολης αποτελούν κρίσιμους πυλώνες δημόσιας υγείας για την περιοχή μας. Ο Δήμος θα συνεχίσει να τα στηρίζει έμπρακτα, ενισχύοντας, σε όποιο επίπεδο μπορεί, την εύρυθμη λειτουργία τους, με στόχο τις καλύτερες υπηρεσίες υγείας για δημότες και επισκέπτες του τουρισμού όλο τον χρόνο».

Η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και Κοινή Διοικήτρια των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων του νομού Λασιθίου κ. Ευαγγελία Φανουράκη ευχαρίστησε, από την πλευρά της, τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου για τη στήριξή του και τη διαχρονική αρρωγή του Δήμου.

Επιπλέον, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον Δήμο Αγίου Νικολάου ο οποίος μέσω της ΔΑΕΑΝ για την παραχώρηση του κοντέινερ που ήταν απαραίτητο για τις εργασίες ανάπλασης των Τ.Ε.Π. αλλά και προς την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου που ήδη από τους πρηγούμενους μήνες βοήθησε στον εξωραισμό του εξωτερικού χώρου του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου απομακρύνοντας αντικείμενα που είχαν συσσωρευθεί κατά τα προηγούμενα έτη και δημιουργούσαν προβλήματα στην υγιεινή και την ασφάλεια του χώρου. Μια συνεργασία που ανανεώνεται, πρόσθεσε, και για τους επόμενους μήνες, οπότε και θα πραγματοποιηθεί και άλλη συλλογή παλαιών και μη χρηστικών αντικειμένων.