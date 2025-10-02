Ο Δήμος Αγίου Νικολάου επιδοτεί το εισιτήριο για τη μετακίνηση των σπουδαστών προς το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει τη δημιουργία νέας Περιαστικής Γραμμής ΚΤΕΛ με χαμηλό εισιτήριο, που θα λειτουργεί με επιχορήγηση από τον Δήμο για να στηρίξει τη φοιτητική κοινότητα, τους επαγγελματίες και τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, κάνοντας την καθημερινότητά τους πιο εύκολη.

Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή, συναισθανόμενη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές λόγω του αυξημένου κόστους ζωής, υλοποιεί την πρωτοβουλία για την επιδότηση κατά 50% των καρτών μετακίνησής τους προς τις εγκαταστάσεις του Τμήματος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) στα Λακώνια.

Η δημιουργία της νέας Περιαστικής Γραμμής Συγκοινωνίας και η επιδότηση του εισιτηρίου κατά 80% από τον Δήμο, όπως εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου της 1/10/2025, έχει ως στόχο αφενός να διευκολύνει τις μετακινήσεις και να μειώσει την κυκλοφοριακή επιβάρυνση στο κέντρο της πόλης και αφετέρου να συνδράμει ώστε να είναι πλέον διαθέσιμα περισσότερα σπίτια και σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος για φοιτητές και εργαζόμενους. Με τον τρόπο αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε αυτοί να μπορούν να μείνουν στην πόλη και κατά τους χειμερινούς μήνες στηρίζοντας τόσο την Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ) και του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Αγίου Νικολάου του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., όσο και τις επιχειρήσεις της περιοχής. Επιπρόσθετα, μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης οι φοιτητές θα έχουν την επιλογή να παραμείνουν στον τόπο μας είτε ως εισακτέοι αλλά και με πιθανότητα μόνιμης κατοικίας – κάτι που θα βοηθήσει στην κατεύθυνση να αναπτυχθεί περαιτέρω ο κοινωνικός και ο οικονομικός κύκλος της πόλης και του Δήμου Αγίου Νικολάου συνολικά.

Η νέα Περιαστική Γραμμή θα καλύπτει με 6 δρομολόγια την ημέρα την περιμετρική ζώνη:

Αμμουδάρα – Ρούσα Λίμνη – Μαρδάτι – Κριτσά – Δημοτικό Περιφερειακό Δρόμο Αγίου Νικολάου – Ελούντα και Χαβάνια.

Επίσης, με 2 ημερήσια δρομολόγια σε εβδομαδιαία βάση, θα καλύπτεται η Υπεραστική διαδρομή: Άγιος Νικόλαος – Πρίνα και Άγιος Νικόλαος – Λίμνες.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί το ακριβές πρόγραμμα δρομολογίων της νέας Γραμμής Συγκοινωνίας.

Όσον αφορά την επιδότηση κατά 50% στις κάρτες μετακίνησης προς το Τμήμα του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. στα Λακώνια, ο Δήμος Αγίου Νικολάου στηρίζει τους σπουδαστές που μένουν στον Δήμο και φοιτούν είτε στην ΑΣΤΕΚ, είτε στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Αγίου Νικολάου, παρέχοντάς τους ευκολότερη πρόσβαση για τη σίτισή τους στη Λέσχη του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ..

Όπως αναφέρει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης: «Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν μια κοινωνική παροχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, που στηρίζει εμπράκτως την φοιτητική κοινότητα, ενισχύει την τοπική οικονομία και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για όλους τους πολίτες».