Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενισχύει την τουριστική προβολή για το 2026

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ), παρουσιάζει το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής για το 2026, που αποτελεί μέρος της γενικότερης στρατηγικής του Δήμου για τον Τουρισμό.

Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε ομόφωνα στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΑΕΑΝ και αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής των προηγούμενων ετών, βασισμένη στα θετικά αποτελέσματα του 2025. Η ενεργός συμμετοχή της ΔΑΕΑΝ στη διοργάνωση επιτυχημένων εκδηλώσεων, η στοχευμένη διαφημιστική προβολή και η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις συνέβαλαν ουσιαστικά στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού. Ταυτόχρονα, η Μαρίνα Αγίου Νικολάου συνέχισε να αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης για τον θαλάσσιο τουρισμό, ενώ οι ναυταθλητικές εκδηλώσεις και οι αθλητικές διοργανώσεις στις οποίες συμμετείχε προσέλκυσαν διεθνές ενδιαφέρον.

Το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής 2026 της ΔΑΕΑΝ, που είναι επίσης εναρμονισμένο στρατηγικά με το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης και τη Στρατηγική Προώθησης του ΕΟΤ, ενισχύει τη στρατηγική του Δήμου Αγίου Νικολάου. Και με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αυθεντικότητα και την ποιότητα, στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη και εδραίωση του τόπου μας ως σημαντικού θαλάσσιου και εναλλακτικού τουριστικού προορισμού στην ανατολική Κρήτη – διασφαλίζοντας την υψηλή αναγνωρισιμότητα και στοχεύοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος.

Στρατηγικοί Στόχοι

Το Πρόγραμμα αυτό για το 2026 επιδιώκει:

■Την ανάδειξη της περιοχής ως αυθεντικού και ποιοτικού προορισμού διακοπών.

■Τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος μέσω της προβολής θαλάσσιου, αθλητικού και περιπατητικού τουρισμού.

■Την ενίσχυση της σχέσης με το κοινό-στόχο μέσω εκδηλώσεων, διαδικτυακών καμπανιών και άμεσης επικοινωνίας.

■Την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, προωθώντας τον προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

■Την προβολή των μνημείων φύσης και πολιτισμού, καθώς και του θαλάσσιου και υποθαλάσσιου πλούτου της περιοχής.

■Τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, διασφαλίζοντας αυθεντικότητα και φυσική ομορφιά.

Στρατηγική Προσέγγιση

Η ΔΑΕΑΝ υιοθετεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας που συνδυάζει παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα, βασισμένη σε event marketing. Οι εκδηλώσεις δημιουργούν άμεση σύνδεση με τον προορισμό και ενισχύουν την πιστότητα των επισκεπτών, ενώ οι δράσεις εναρμονίζονται με τις διεθνείς τάσεις και τις πολιτικοοικονομικές συνθήκες.

Αγορές – Στόχοι

Η κύρια πύλη εισόδου για τον Δήμο Αγίου Νικολάου είναι το αεροδρόμιο Ηρακλείου (λιγότερο από 1 ώρα από την πόλη), στοχεύοντας σε:

■Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Πολωνία, Ολλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ελβετία, Βέλγιο, Αυστρία, Τσεχία, Ρουμανία, Μολδαβία, Λιθουανία, Δανία.

■Στρατηγικές αγορές από ΗΠΑ και Καναδά, με υψηλή μέση κατά κεφαλήν δαπάνη (€1.400-1.800 ανά ταξίδι).

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2026

Συμμετοχή σε Εκθέσεις:

■Διεθνείς Εκθέσεις Yachting και Θαλάσσιου Τουρισμού

■Εκθέσεις Γενικού Τουρισμού

■Εκθέσεις Εναλλακτικού Τουρισμού

Προϋπολογισμός: 4.000 €

Παραγωγή Διαφημιστικού Υλικού:

Πολύγλωσσα έντυπα, χάρτες, φωτογραφικό και video υλικό

Promotional υλικό: τσάντες, αφίσες, καπέλα, banners

Προϋπολογισμός: 45.000 €

Διοργάνωση Εκδηλώσεων:

■Adventure Fest Merabelo (Απρίλιος): ορεινές και outdoor δραστηριότητες

■Agios Nikolaos on SUP (Σεπτέμβριος): διεθνής διοργάνωση SUP

■Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες (Οκτώβριος): Μαρίνα Αγίου Νικολάου

■World Dance Cup Qualifier (Οκτώβριος): διεθνής διοργάνωση χορού

■Πρόσθετες εκδηλώσεις: Χριστούγεννα και Πάσχα στη μαρίνα, φεστιβάλ Μαρίνας, παιδικό φεστιβάλ, Γαλάζιες Σημαίες

Προϋπολογισμός: 51.000 €

Ψηφιακή Προβολή και Διαδίκτυο:

■Social media, YouTube, διαφημιστικά video, e-marketing

■Συντήρηση ιστοσελίδων, εφαρμογές, ηλεκτρονικές οθόνες

Προϋπολογισμός: 80.200 €

Συνεργασίες:

■Ένωση Μαρινών Ελλάδας, Εμπορικό & Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Κρήτης, Περιφέρεια Κρήτης, ΕΟΤ, τοπικοί φορείς και σύλλογοι

Συνολικός Προϋπολογισμός: 180.200 €

Όπως αναφέρει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης:

«Η Δημοτική Αρχή με φορέα και την ΔΑΕΑΝ σχεδιάζει ένα πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2026, για την περαιτέρω ανάπτυξη και ανάδειξη του Αγίου Νικολάου ως κορυφαίου διεθνούς προορισμού. Βασιζόμαστε στα θετικά αποτελέσματα του 2025 και συνεχίζουμε να επενδύουμε στον θαλάσσιο, τον αθλητικό και τον εναλλακτικό τουρισμό, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και δημιουργώντας βιώσιμες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες. Στην πορεία του επομένου έτους θα προστεθούν από τον Δήμο Αγίου Νικολάου και άλλες δράσεις προβολής και εξωστρέφειας για την ενίσχυση του αποτελέσματος».

Ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Γιώργος Αστρουλάκης δηλώνει:

«Εφαρμόζουμε ως ΔΑΕΑΝ μια ολοκληρωμένη στρατηγική τουριστικής προβολής στο πλαίσιο της γενικής στρατηγικής του Δήμου για τον τουρισμό. Οι εκδηλώσεις, οι διεθνείς συμμετοχές και η ψηφιακή προβολή ενισχύουν την αναγνωρισιμότητα του προορισμού, την προσέλκυση νέων αγορών και την προώθηση του τόπου ως προορισμό αυθεντικών εμπειριών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους».