Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου στον αγιασμό σε σχολεία της πόλης για την νέα σχολική χρονιά

11/09/2025
Στον αγιασμό για  την νέα σχολική χρονιά παρευρέθηκε  σήμερα (11/9) ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης σε σχολεία  της πόλης.

Συγκεκριμένα,  ο κ. Μενεγάκης επισκέφθηκε το 2ο και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου και  ευχήθηκε σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.

Επιπλέον, αντιδήμαρχοι, εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι και πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων παρευρέθηκαν στους αγιασμούς σχολείων του Δήμου, στέλνοντας το μήνυμα ότι  η Δημοτική Αρχή είναι πάντα κοντά στους μαθητές και στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου σε δήλωσή του, ανέφερε:

«Σήμερα ξεκινούν τα σχολεία και θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του δήμου μας μια καλή σχολική χρονιά, γεμάτη γνώση και δημιουργικότητα.

Επισκέφθηκα το 3ο δημοτικό σχολείο Αγίου Νικολάου -για τον Αγιασμό και το καλωσόρισμα των μαθητών/μαθητριών – το οποίο ανακαινίζεται αυτόν τον καιρό.

Ευχαριστώ την Διευθύντρια του Σχολείου κ. Ελένη Ανδρουλάκη για τις προσπάθειες που καταβάλει τόσο η ίδια όσο και οι εκπαιδευτικοί για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Ακολούθως επισκέφθηκα το 2ο δημοτικό σχολείο στο καλωσόρισμα των μαθητών που έγινε παρουσία του Διευθυντή κ. Γιάννη Μαθιουδάκη.

Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες των σχολείων μας δημιουργώντας, στον βαθμό των αρμοδιοτήτων μας, τις καλύτερες  δυνατές συνθήκες με παρεμβάσεις στα σχολικά μας κτήρια προκειμένου να φοιτούν τα παιδιά σε ένα σύγχρονο και όμορφο σχολικό περιβάλλον.

Να ευχηθώ μια καλή σχολική χρονιά. Να έχουν τα παιδιά υγεία και οι καθηγητές όπως και  οι γονείς να συνεχίσουν να επιτελούν το σημαντικό τους καθήκον».

