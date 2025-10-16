CAFE MELI
Γρηγόρης

SPORTSΚΡΗΤΗ

Ο ΑΟΑΝ διοργάνωσε ένα ειδικό σεμινάριο αφιερωμένο σε γονείς και αθλητές

16/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Αχιλλέας Υφαντίδης
Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, το Κινηματοθέατρο ΡΕΞ στον Άγιο Νικόλαο γέμισε με γνώσεις, έμπνευση και συγκίνηση, καθώς η Ακαδημία του ΑΟΑΝ διοργάνωσε ένα ειδικό σεμινάριο αφιερωμένο σε γονείς και αθλητές.

Η εκδήλωση είχε ως κεντρικό ομιλητή τον Αχιλλέα Υφαντίδη, ψυχολόγο υψηλής απόδοσης και επικοινωνιολόγο, που με την εμπειρία και τη μεθοδικότητά του «άνοιξε διάλογο» για τις ψυχολογικές δεξιότητες που απαιτούνται από τον αθλητή του 21ου αιώνα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τον λόγο πήραν επίσης ο υπεύθυνος Ακαδημίας, Μάκης Φθενάκης, και ο πρόεδρος της ομάδας, Μάνος Μακράκης, οι οποίοι καλωσόρισαν τους παρευρισκόμενους, τόνισαν τη σημασία της παιδείας μέσα από τον αθλητισμό και αναφέρθηκαν στους στόχους της νέας σεζόν.

Λίγα λόγια για τον Αχιλλέα Υφαντίδη:

• Είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας του ΑΠΘ με μεταπτυχιακές σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία, στο University of Kent at Canterbury, στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων.
• Εξειδικεύεται στην Επικοινωνία και στην Αθλητική Ψυχολογία υψηλής απόδοσης.
• Από το βιογραφικό του: πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας ως επικοινωνιολόγος και δραστηριότητα ως ιδιώτης ψυχολόγος, με εστίαση στη συμβουλευτική γονέων, αθλητών και προπονητών.
• Είναι επιστημονικός συνεργάτης στις Σχολές Προπονητών UEFA της ΕΠΟ και συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα για αθλητικές ακαδημίες, επικοινωνία και διαχείριση άγχους.
• Έχει συγγράψει βιβλία όπως «Πάσα στην Ψυχή», που αφορά θέματα ψυχολογίας & επικοινωνίας για προπονητές, γονείς και ποδοσφαιριστές στις αναπτυξιακές ηλικίες.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαδραστικές παρουσιάσεις, ερωτήσεις-απαντήσεις και πρακτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινότητα του αθλητή και της οικογένειας.

Η διοργάνωση έκλεισε με θερμό χειροκρότημα και τη δέσμευση ότι τέτοιες πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν και στο μέλλον, ως μέσο στήριξης της ψυχολογικής ανάπτυξης των αθλητών και της στενής συνεργασίας με τους γονείς τους.

