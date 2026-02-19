Ο αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης Χιλετζάκης απέκρυψε πάνω από 10 εκ. ευρώ

Νέα στοιχεία που οδηγούν στην απόκρυψη εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος για τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης Μύρωνα Χιλετζάκη, που έχει ήδη προφυλακιστεί για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ και την σύζυγό του.

Η Αρχή ανακάλυψε ότι μέσα στην τετραετία 2019-2023 ο αγροτοσυνδικαλιστή απέκρυψε συνολικά 8 εκατ. ευρώ, ενώ για δύο έτη η σύζυγός του αποκρύψει 2,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή συνολικά από το ζεύγος έγινε απόκρυψη 10,5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής της Αρχής πρώην αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης για τον εν λόγω κατηγορούμενο μετά από τον έλεγχο των περιουσιακών του στοιχείων την τετραετία 2019-2023 ανακάλυψε ότι δεν υπέβαλε καθόλου δηλώσεις πόθεν έσχες ή υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις. Το σύνολο της περιουσίας που φέρεται να απέκρυψε ανέρχεται συνολικά σε 8 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στο «ξεσκόνισμα» της Αρχής μπήκαν και τα περιουσιακά στοιχεία της συζύγου του αγροτοσυνδικαλιστή η οποία ελέγχθηκε για δύο έτη και φέρεται το ύψος της περιουσίας που είχε αποκρύψει να ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα ευρήματα αυτά ο επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής, διαβίβασε το πόρισμά του στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης για να ξεκινήσει η διαδικασία του ποινικού σκέλους της υπόθεσης, ενώ παράλληλα ο φάκελος θα διαβιβαστεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό προστίμου από τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία.