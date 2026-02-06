CAFE MELI
Ο Άγιος Νικόλαος για πρώτη φορά καθιερώνεται ως λιμάνι homeport

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 06/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 06/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
agios nikolaos limani
Ο Άγιος Νικόλαος εισέρχεται σε μια νέα εποχή για την κρουαζιέρα, καθώς για πρώτη φορά καθιερώνεται ως λιμάνι homeport και αποκτά έναν αναβαθμισμένο ρόλο στον διεθνή χάρτη της κρουαζιέρας, ενισχύοντας τη θέση του προορισμού και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Η σημαντική αυτή εξέλιξη, που επιβεβαιώνει τον στρατηγικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για τον τομέα της κρουαζιέρας, αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής και συλλογικής προσπάθειας, μέσα από τη συνεργασία του Δήμου Αγίου Νικολάου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, των τοπικών φορέων, της ξενοδοχειακής κοινότητας και των επαγγελματιών του τουρισμού.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της στρατηγικής ωρίμανσης του προορισμού τα τελευταία χρόνια, ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεργάστηκε με τη Five Senses Consulting & Development, λαμβάνοντας εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη στον τομέα της κρουαζιέρας, με στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό, την αναβάθμιση της εμπειρίας επισκέπτη και τη βιώσιμη ανάπτυξη του προορισμού.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης σε δήλωσή του σημειώνει:

«Η καθιέρωση του Αγίου Νικολάου ως λιμάνι homeport αποτελεί ένα ορόσημο για τον τόπο μας. Είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιου σχεδιασμού, συνεργασίας και κοινής στόχευσης. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου επενδύει σε μια ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη της κρουαζιέρας, με θετικό αποτύπωμα για την τοπική κοινωνία και οικονομία».

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρης Αγαπητός αναφέρει:

«Το λιμάνι του Αγίου Νικολάου εξελίσσεται σταθερά και αποκτά έναν αναβαθμισμένο ρόλο στον τομέα της κρουαζιέρας. Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις και συνεργασίες, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε να υποστηριχθούν με επιτυχία λειτουργίες homeporting».

