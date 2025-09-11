Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης στον αγιασμό του 1ου Γυμνασίου Ιεράπετρας

“Η Παιδεία αποτελεί το πιο σπουδαίο θεμέλιο για το μέλλον των παιδιών μας και, κατ’ επέκταση, για την πορεία του τόπου μας. Μέσα από τα σχολεία μας δεν μεταδίδεται μόνο γνώση, αλλά καλλιεργείται ήθος, συνεργασία, σεβασμός και δημιουργικότητα.

Εδώ, σε κάθε τάξη, γεννιούνται όνειρα και οικοδομούνται δεξιότητες που θα διαμορφώσουν τους αυριανούς πολίτες” ανέφερε ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης με αφορμή την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Συμμετέχοντας στις τελετές Αγιασμού του 3ου Δημοτικού και 1ου Γυμνασίου Ιεράπετρας τόνισε πως τα Δημόσια Σχολεία για να λειτουργήσουν ως κιβωτοί γνώσης πρέπει εκτός από αξιόλογους εκπαιδευτικούς να διαθέτουν ασφαλείς υποδομές και σύγχρονο εξοπλισμό. “Η βελτίωση των σχολικών υποδομών δεν είναι πολυτέλεια αλλά αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας.

Υποχρέωση της κυβέρνησης – δική μας – που φέτος υλοποιούμε με το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”” ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλακιωτάκης. Απευθυνόμενος στους μαθητές είπε πως σήμερα ξεκινάει “ένα συναρπαστικό ταξίδι μάθησης. Μη φοβηθείτε τις δυσκολίες, γιατί αυτές σας κάνουν πιο δυνατούς. Να θυμάστε ότι κάθε σελίδα που θα διαβάσετε, κάθε εργασία που θα ολοκληρώσετε, κάθε συζήτηση με τους δασκάλους και τους συμμαθητές σας, είναι ένα βήμα πιο κοντά στο μέλλον που ονειρεύεστε. Η προσπάθειά σας είναι το πιο πολύτιμο εφόδιο” ενώ για τους εκπαιδευτικούς τόνισε “γνωρίζουμε την αφοσίωση με την οποία υπηρετείτε το λειτούργημά σας. Η συμβολή σας είναι ανεκτίμητη. Σας στηρίζουμε με σεβασμό και αναγνωρίζουμε ότι είστε οι καθοδηγητές που με υπομονή, αγάπη και επιμονή, φωτίζετε τον δρόμο της γνώσης”.

Ο κ. Πλακιωτάκης επισκέφθηκε και το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ιεράπετρας επισημαίνοντας πως μετά από συντονισμένες ενέργειες και συνεργασία με την ΔΥΠΑ το σχολείο θα μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις του πρώην ΤΕΙ. “Με αυτόν τον τρόπο, μαθητές και μαθήτριες με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες θα φοιτούν σε ένα ασφαλές, δημιουργικό και υποστηρικτικό περιβάλλον, που προάγει τη μάθηση, την κοινωνική ένταξη και ανοίγει προοπτικές για το μέλλον τους” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στο Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Λασιθίου. Ο κ. Πλακιωτάκης ενημέρωσε μαθητές και εκπαιδευτικούς για τον διεθνή διαγωνισμό που ξεκινά το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου τα 52 μουσικά σχολεία της χώρας να προμηθευτούν νέα μουσικά όργανα και εξοπλισμό.

Ο Α Αντιπρόεδρος της Βουλής απευθυνόμενος τέλος στους γονείς όλων των μαθητών τους ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη και την στήριξη των δημόσιων σχολείων. “Ο αγώνας σας να σταθείτε δίπλα στα παιδιά είναι η μεγαλύτερη επένδυση για το αύριο” είπε για να προσθέσει “Μαζί σας, η Πολιτεία δεσμεύεται να συνεχίσει να βελτιώνει τις συνθήκες της εκπαίδευσης, ώστε τα παιδιά μας να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση σε ποιοτική μόρφωση. Το σχολείο είναι η καρδιά της κοινωνίας μας. Ας το περιβάλλουμε όλοι με αγάπη και φροντίδα. Στη νέα σχολική χρονιά, ας πορευτούμε με αισιοδοξία, αλληλεγγύη και πίστη στις δυνατότητες των παιδιών μας. Εύχομαι από καρδιάς υγεία, πρόοδο και δημιουργία. Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά σε όλους!”