«Νταντάδες της γειτονιάς» στον Δήμο Αγίου Νικολάου – Η πλατφόρμα συμμετοχής στο gov.gr

Ξεκίνησε την Δευτέρα 27 Απριλίου2026 και στον Δήμο Αγίου Νικολάου η εφαρμογή του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» για την φροντίδα παιδιών – βρεφών και νηπίων από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Ήδη έχει ανοίξει η πλατφόρμα ntantades.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων επιμελητών του προγράμματος.

Η πλατφόρμα για την επιλογή των επιμελητών από τους γονείς θα ανοίξει σε δεύτερο χρόνο και θα είναι ανοιχτή για κάθε οικογένεια μέχρι το παιδί να γίνει 2,5 ετών, ενώ κατά τη διάρκεια μπορεί να γίνει και αλλαγή επιμελητή για οποιονδήποτε λόγο κρίνει η οικογένεια.

Το πρόγραμμα έχει μια σημαντική καινοτομία: αναγνωρίζει και θεσμοθετεί κάτι που ήδη συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν ως φροντιστές όχι μόνο επαγγελματίες, αλλά και παππούδες και γιαγιάδες με εκπαίδευση και ασφάλιση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος βρεφονηπιαγωγός για να κάνει αίτηση επιμελητή.

Σε σχετική διάταξη που έχει υπογραφεί από το υπουργείο Εργασίας, δεν επηρεάζεται η σύνταξη όσων συνταξιούχων επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση.

Οι επιμελητές προκειμένου να κάνουν αίτηση πρέπει να καταθέσουν λευκό ποινικό μητρώο και χαρτιά γιατρών, ενώ με την αίτησή τους θα κληθούν να κάνουν μαθήματα πρώτων βοηθειών που στο πλαίσιο αρωγής του προγράμματος το ΕΚΑΒ και ο Ερυθρός Σταυρός προσφέρουν δωρεάν.

Επιπλέον, θα κληθούν να παρακολουθήσουν τρίωρη online διαδικτυακή επιμόρφωση από το υπουργείο, προκειμένου να εκπαιδευτούν για την ιδιότητα του επιμελητή.

Οι δημότες που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως επιμελητές/τριες στο πρόγραμμα μπορούν να εισέρχονται με προσωπικούς κωδικούς taxisnet στο ntantades.gov.gr.

Οδηγίες και διευκρίνισες για τον τρόπο υποβολής της ηλεκτρικής αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα της Δράσης www.ntantades.gov.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα της ΓΓΙΑΔ www.isotita.gr .

Η δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» του ΕΣΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 56.027.868,94 ευρώ. Αρμόδιος φορέας άσκησης πολιτικής είναι η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.