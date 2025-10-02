Νίκος Ταχιάος: «Με ανοιχτά χαρτιά και διάθεση συναίνεσης για τα έργα στην Κρήτη»

Συνέντευξη στο Creta TV παραχώρησε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, ενόψει της διήμερης περιοδείας του στην Κρήτη, στην οποία αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί, ερωτώμενος εμφατικά για το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλλι και ιδιαίτερα το ζήτημα της εγκατάστασης του ραντάρ.

«Πρόκειται για ένα έργο το οποίο, σε ό,τι αφορά το κατασκευαστικό του τμήμα, προχωρά με εντατικούς ρυθμούς. Είναι ραγδαία η πρόοδος των εργασιών. Υπάρχει όμως το θέμα το οποίο εγώ δεν το κρύβω, του ραντάρ. Είναι καλό να συζητηθεί και να ανοίξουμε τα χαρτιά μας και αυτή είναι η πρόθεση του Υπουργείου και των συνεργατών με τους οποίους ερχόμαστε στο Καστέλλι. Θα είναι μαζί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, οι μελετητές και ο νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης. Ερχόμαστε σε μια συνάντηση εργασίας και όχι “φιέστα” όπως ακούστηκε», τόνισε ο κ. Ταχιάος.

Στην ερώτηση εάν έχουν εξεταστεί εναλλακτικές, ο Υφυπουργός ήταν σαφής, παρέχοντας τη διαβεβαίωση ότι αυτό έχει γίνει, παραπέμποντας στη σχετική παρουσίαση που έγινε στο ΚΑΣ και στην απόφαση που εξεδόθη. Όπως είπε, σχολιάζοντας τη λύση που προκρίθηκε: «Χρυσή τομή μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχει βρεθεί και αποτυπώνεται στην απόφαση η οποία έχει εκδοθεί. Υπάρχει η εντύπωση ότι οι αποφάσεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου είναι μια εύκολη υπόθεση. Δεν είναι καθόλου. Δεν είναι σκοπός μας ούτε να καταστρέψουμε αρχαία, ούτε να τα καταστήσουμε μη επισκέψιμα. Και αν χρειαστεί θα δεσμεύσουμε πόρους, οι οποίοι θα κατευθυνθούν στο να αναδείξουν τις συγκεκριμένες αρχαιότητες».

Ακόμα, ο κ. Ταχιάος δεν άφησε ασχολίαστες δηλώσεις που προηγήθηκαν το προηγούμενο διάστημα: «ένα από τα επιχειρήματα το οποίο επιεικώς χαρακτηρίζω φαιδρό και το οποίο έχω ακούσει για το θέμα του αεροδρομίου είναι “κοιτάξτε, ο Ταχιάος δεν θέλει να λειτουργήσει το αεροδρόμιο γιατί θέλει να προωθήσει το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης που είναι η πατρίδα του”. Πρόκειται περί αστειότητας βεβαίως, διότι δεν υπάρχει κανένα ανταγωνιστικό ζήτημα μεταξύ του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης και του αεροδρομίου του Ηρακλείου. Είναι δύο πολύ διαφορετικά αεροδρόμια. Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου είναι δεύτερο σε κίνηση στη χώρα και θα συνεχίσει να είναι δεύτερο. Έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και φυσικά, η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να ανταγωνιστεί αυτό το οποίο η Κρήτη υπηρετεί στην ελληνική οικονομία».

«Το αεροδρόμιο αποτελεί εργαλείο για την οικονομία όλης της χώρας. Και οι αποφάσεις για το ζήτημα του ραντάρ είναι κρίσιμες και πρέπει να συζητηθούν ανοιχτά με όλους τους φορείς. Το Υπουργείο δεν έρχεται για να συγκρουστεί, αλλά να συζητήσει», τόνισε ο Υφυπουργός. «Τα έργα πρέπει να γίνουν με συναίνεση. Αυτή είναι μια πολύ βασική αρχή την οποία ακολουθούμε στην Κρήτη σε όλα τα έργα που εκτελούμε και σας διαβεβαιώνω ότι κάνουμε ένα τεράστιο έργο αυτή τη στιγμή στο νησί», πρόσθεσε.

Στην ερώτηση που αφορούσε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και τις προσφυγές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου, ο κ. Ταχιάος απάντησε: «Δεν είμαι απλώς αισιόδοξος, είμαι σίγουρος ότι στην Κρήτη έχουμε βρει πολύ σοβαρούς συνομιλητές και ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν ότι τα πράγματα δεν είναι άσπρο – μαύρο. Υπάρχει πάντοτε ένας δρόμος συναίνεσης και συνδιαλλαγής, που δεν είναι κάτι αρνητικό αλλά προϋπόθεση για να προχωρήσουμε». Σημείωσε ακόμα ότι τα προβλήματα δεν είναι του εκάστοτε Δημάρχου αλλά του τόπου και των κατοίκων τους οποίους εκπροσωπεί: «Δεν θα αφήσουμε το πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου να χωρίζεται στα δύο. Όπου μπορούμε να ενοποιήσουμε τις λειτουργίες του και όπου χρειάζεται να το θωρακίσουμε υδραυλικά – γιατί και αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα των δημάρχων – θα το κάνουμε. Στόχος μας είναι να προχωρήσουν τα έργα με συναίνεση, σοβαρότητα και συγκεκριμένες προτεραιότητες».

Τέλος, ο Υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο επισπεύδει όχι μόνο τις εργασίες που χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και αυτές που έχουν σχεδιαστεί για τα υπόλοιπα τμήματα, ενώ υπογράμμισε και τα έργα οδικής ασφάλειας που έχουν ήδη δρομολογηθεί σε τμήματα του υφιστάμενου ΒΟΑΚ.