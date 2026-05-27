Ο Νίκος Κοκκίνης είναι ο νέος διοικητής του Νοσοκομείου Λασιθίου

27 Μαΐου 2026
Ραγδαίες φαίνεται πως είναι οι εξελίξεις γύρω από τη νέα διοικητική σελίδα στο Νοσοκομείο Λασιθίου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Κοκκίνης αναλαμβάνει τη θέση του νέου διοικητή του νοσοκομείου, επιβεβαιώνοντας το πρόσφατο δημοσίευμα του CNA.gr.

Το όνομα του Νίκου Κοκκίνη είχε ακουστεί έντονα το τελευταίο διάστημα στους κύκλους της δημόσιας υγείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με το CNA.gr να μεταδίδει πρώτο πως συγκέντρωνε ισχυρές πιθανότητες για τη συγκεκριμένη θέση. Οι πληροφορίες αυτές πλέον φαίνεται να επιβεβαιώνονται, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Ο Νίκος Κοκκίνης διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο της διοίκησης και έχει συνδεθεί στο παρελθόν με σημαντικές θέσεις ευθύνης στον τομέα της υγείας, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για ενίσχυση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας των νοσοκομείων.

Η επιλογή του έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Κρήτη, με τις ανάγκες σε προσωπικό, υποδομές και υπηρεσίες να παραμένουν αυξημένες. Το επόμενο διάστημα αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας, που θα οριστικοποιήσουν τη νέα διοικητική σύνθεση.

