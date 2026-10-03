Νέος ΒΟΑΚ: Προβληματισμός μετά την έντονη βροχόπτωση – Εικόνες με καθιζήσεις και προβλήματα στην απορροή των υδάτων

Προβληματισμό προκαλούν εικόνες από σημεία του νέου ΒΟΑΚ, στο τμήμα Νεάπολη–Άγιος Νικόλαος, μετά τις ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

Σε βίντεο από το οδικό έργο διακρίνονται σημεία στα οποία το έδαφος και τα επιχώματα φαίνεται να έχουν επηρεαστεί από τον μεγάλο όγκο νερού, ενώ καταγράφονται ανωμαλίες και υποχωρήσεις του εδάφους κοντά σε τεχνικά έργα από τα οποία διέρχονται τα όμβρια ύδατα.

Οι εικόνες δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για το πώς ανταποκρίθηκαν ορισμένα σημεία του έργου στις ακραίες βροχοπτώσεις, χωρίς ωστόσο, στην παρούσα φάση, να μπορεί να εξαχθεί ασφαλές τεχνικό συμπέρασμα για τα αίτια ή την έκταση των φθορών χωρίς αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο επίκεντρο τα σημεία απορροής των υδάτων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σημεία όπου ο νέος δρόμος διέρχεται πάνω από ρέματα ή τεχνικά έργα απορροής.

Πρόκειται για κατασκευές που έχουν κρίσιμο ρόλο στη διοχέτευση των όμβριων υδάτων κάτω από τον οδικό άξονα, ειδικά σε περιπτώσεις έντονης βροχόπτωσης.

Η σημασία της σωστής λειτουργίας των ρεμάτων και των τεχνικών απορροής είχε επισημανθεί ήδη πριν από την πρόσφατη κακοκαιρία. Στις 14 Σεπτεμβρίου είχε πραγματοποιηθεί αυτοψία στο εργοτάξιο Νεάπολη–Άγιος Νικόλαος από τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου και στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών, με αντικείμενο μεταξύ άλλων τον έλεγχο ρεμάτων και ποταμών στην περιοχή του έργου.

Οι έντονες βροχές λίγες ημέρες μετά την απόδοση στην κυκλοφορία

Το συγκεκριμένο τμήμα του νέου ΒΟΑΚ δόθηκε στην κυκλοφορία μόλις στις 30 Σεπτεμβρίου, με περίπου 10 χιλιόμετρα του έργου να έχουν κατασκευαστεί σε ποσοστό που, σύμφωνα με δηλώσεις του διευθυντή του έργου, είχε φτάσει περίπου στο 95%, ενώ στην κυκλοφορία παραδόθηκε ένας από τους δύο κλάδους.

Μόλις λίγες ημέρες αργότερα, η Ανατολική Κρήτη βρέθηκε αντιμέτωπη με ιδιαίτερα έντονα καιρικά φαινόμενα, με μεγάλους όγκους νερού και φερτών υλικών να προκαλούν προβλήματα σε πολλές περιοχές του Λασιθίου.

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις αποτέλεσαν έτσι μία από τις πρώτες ιδιαίτερα ισχυρές δοκιμασίες για το νέο τμήμα του οδικού άξονα.

Είχαν καταγραφεί και γεωτεχνικά ζητήματα στην περιοχή του Ξηροποτάμου

Στην ευρύτερη περιοχή της γέφυρας Ξηροποτάμου είχαν καταγραφεί και κατά τη διάρκεια των εργασιών έκτακτες γεωτεχνικές συνθήκες, οι οποίες είχαν οδηγήσει σε παρεμβάσεις και απομάκρυνση επισφαλών βραχωδών όγκων.

Παράλληλα, εργασίες στη γέφυρα Τ5 και στην περιοχή του Ξηροποτάμου συνεχίζονταν ακόμη και μετά την απόδοση του νέου κλάδου στην κυκλοφορία, με την Παλαιά Εθνική Οδό να παραμένει κλειστή περιμετρικά της γέφυρας από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου.

Αυτό καθιστά ακόμη πιο σημαντική την επίσημη τεχνική αξιολόγηση των σημείων που επηρεάστηκαν από τη νεροποντή.

Αναμένονται επίσημες απαντήσεις

Οι εικόνες που καταγράφονται μετά την κακοκαιρία δημιουργούν ερωτήματα τόσο για την κατάσταση των επιχωμάτων όσο και για τη λειτουργία των συστημάτων απορροής των όμβριων υδάτων σε συγκεκριμένα σημεία.

Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τεχνική ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει κατασκευαστική αστοχία, καθίζηση του ίδιου του οδοστρώματος ή πρόβλημα στη στατική επάρκεια κάποιας γέφυρας.

Αναμένονται οι αυτοψίες και οι επίσημες ανακοινώσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, τις τεχνικές υπηρεσίες και την ανάδοχο εταιρεία, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς έχει συμβεί, ποια σημεία έχουν επηρεαστεί και εάν απαιτούνται πρόσθετες εργασίες αποκατάστασης ή ενίσχυσης.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς πρόκειται για ένα νέο οδικό έργο, το οποίο βρίσκεται ουσιαστικά στις πρώτες ημέρες λειτουργίας του και καλείται να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας και ανθεκτικότητας ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου.