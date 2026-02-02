Νέος βιώσιμος ποδηλατόδρομος και σταθμός φόρτισης στα Χανιά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SMILE CITY

Τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη νέου βιώσιμου ποδηλατόδρομου στα Χανιά, μήκος ενός χιλιομέτρου, καθώς και τη χωροθέτηση Σταθμού Φόρτισης σε κεντρικό σημείο της πόλης, παρουσίασε η Περιφέρεια Κρήτης κατά τη συνάντηση εταίρων του ευρωπαϊκού έργου SMILE CITY που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, από τις 27 ως τις 30 Ιανουαρίου 2026.

Η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης για τον Σταθμό Φόρτισης στοχεύει στη μαζική χρήση του Σταθμού από πολίτες και επισκέπτες.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον συνεργάτη της Περιφέρειας Κρήτης, Νίκο Βασιλάκη, στο πλαίσιο workshop στο οποίο παρουσιάστηκαν από όλους τους εταίρους του ευρωπαϊκού έργα, τα πιλοτικά έργα βιώσιμης αστικής κινητικότητας που θα υλοποιηθούν τοπικά.

Οι τεχνικές εταιρείες – συνεργάτες του έργου παρουσίασαν την έως τώρα πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων, εντόπισαν ελλείψεις και ανέδειξαν ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω αντιμετώπισης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην απόδοση των Σταθμών Φόρτισης, στις απαιτούμενες υποδομές, καθώς και στα φωτοβολταϊκά πάνελ νέας γενιάς που θα κατασκευαστούν από ανακυκλώσιμα υλικά και πολυκαρβονικά φύλλα.

Παρουσιάστηκε επίσης ο σχεδιασμός της νέας, φορητής μπαταρίας φόρτισης του Σταθμού.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο έργο SMILE CITY ενισχύει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή βιώσιμων λύσεων κινητικότητας στην πόλη των Χανίων σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προώθηση της πράσινης μετάβασης στις αστικές μετακινήσεις.