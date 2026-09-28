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Νέος ψηφιακός εξοπλισμός για τις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Λασιθίου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 28 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 28/09/2026
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Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου ενημερώνει ότι δρομολογείται η ενίσχυση 12 σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, στο πλαίσιο δύο συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Προβλέπονται φορητοί υπολογιστές, εργαστήρια Πληροφορικής και εικονικής πραγματικότητας, ενώ ένα από τα σχολεία θα ενισχυθεί επιπλέον με σύστημα ολογραμμάτων και ψηφιακά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

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Εξοπλισμός ΤΠΕ μέσω του Προγράμματος Κρήτη 2021 2027

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Η πρώτη παρέμβαση αφορά την Πράξη «Αναβάθμιση / συμπλήρωση του τεχνολογικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού α΄/βάθμιας και β΄/βάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κρήτης» (ΟΠΣ 6050843), η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κρήτη 2021-2027» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

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Για το Υποέργο 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Κρήτης» έχει εγκριθεί διαγωνισμός συνολικής εκτιμώμενης αξίας 3.639.930,00 € με ΦΠΑ 24% (2.935.427,42 € χωρίς ΦΠΑ). Το ποσό αφορά την προμήθεια για ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης. Σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα κατανομής, για τη ΔΔΕ Λασιθίου προβλέπονται:

Σχολική μονάδα Φορητοί
Η/Υ		 Μεγάλα
εργαστήρια
Πληροφορικής		 Μικρά
εργαστήρια
VR
1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου 3 1 0
Γυμνάσιο Νεαπόλεως 2 1 0
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ιεράπετρας 1 1 0
1ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας 3 1 0
3ο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιεράπετρας 3 1 1
Γυμνάσιο Κουτσουρά 1 1 0
Γυμνάσιο Τζερμιάδων 1 1 0
Γενικό Λύκειο Νεαπόλεως 2 1 0
2ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ιεράπετρας 3 1 1
1ο Γενικό Λύκειο Ιεράπετρας 3 1 0
Γενικό Λύκειο Μακρύ Γιαλού 1 0 0
Γενικό Λύκειο Τζερμιάδων 1 1 0
ΣΥΝΟΛΟ 24 11 2

Η προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Ολογράμματα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά την Πράξη «Ενίσχυση του Ψηφιακού Σχολείου μέσω Ψηφιακών Υπηρεσιών και Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Εργαλείων» (ΟΠΣ 6057443), η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+. Η συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης ανέρχεται σε 71.441.172,76 €, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της 4ης Αυγούστου 2026. Το ποσό αφορά το σύνολο της πανελλαδικής Πράξης και των παρεμβάσεών της.

Στον Άξονα 1 «Ανάπτυξη και Διάθεση Εκπαιδευτικών Εργαλείων βασισμένων σε Τρισδιάστατα Ολογράμματα για χρήση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», μεταξύ των 100 επιλεγμένων σχολικών μονάδων της χώρας περιλαμβάνεται το 3ο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιεράπετρας, το οποίο θα παραλάβει:

  • Ένα πλήρες σύστημα ολογραμματικής πυραμίδας, με ολογραμματικό γυαλί, εξοπλισμό σύνδεσης και τροφοδοσίας, προστατευτικό κάλυμμα και ασύρματο πληκτρολόγιο με ενσωματωμένο ποντίκι.
  • Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο με συνολικά 663 ολογραμματικές απεικονίσεις, οργανωμένες ανά τάξη και μάθημα.
  • Ψηφιακό εργαλείο ερωτήσεων και απαντήσεων με τεχνητή νοημοσύνη και εργαλείο μετατροπής κειμένου σε ομιλία με τεχνητή νοημοσύνη.

Η παραλαβή προβλέπεται σε δύο στάδια: αρχικά θα παραδοθεί το σύστημα με 215 ολογραμματικές απεικονίσεις, εγχειρίδιο χρήσης και σύντομη επιτόπια εκπαίδευση. Στη συνέχεια θα προστεθούν εξ αποστάσεως οι υπόλοιπες 448 απεικονίσεις και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Συνεχής αναβάθμιση προς όφελος των μαθητών και μαθητριών

Το καλοκαίρι εγκαταστάθηκε νέος εξοπλισμός, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές και φωτοτυπικά μηχανήματα, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου. Παράλληλα, οι σχολικές μονάδες εξοπλίστηκαν με 190 νέα διαδραστικά συστήματα, 70 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 19 φορητούς υπολογιστές, 19 βιντεοπροβολείς και πολλών κιτ ρομποτικής. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την ανανέωση του εξοπλισμού και την ψηφιακή αναβάθμιση των σχολείων.

Η αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων ενισχύει τις δυνατότητες των δημόσιων σχολείων να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και να προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες.

Ο νέος εξοπλισμός δημιουργεί δυνατότητες για πιο παραστατική διδασκαλία, διερευνητικές και συνεργατικές δραστηριότητες, καθώς και για την κατανόηση σύνθετων εννοιών μέσα από προσομοιώσεις και τρισδιάστατες απεικονίσεις. Η παιδαγωγικά σχεδιασμένη αξιοποίησή του από τους εκπαιδευτικούς μπορεί να ενισχύσει την ενεργό συμμετοχή, την κριτική σκέψη και τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών/τριών, υποστηρίζοντας ένα πιο προσβάσιμο και συμπεριληπτικό σχολείο.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 28 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 28/09/2026
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