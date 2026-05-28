CAFE MELI
Europlan
ΚΡΗΤΗ

Νέο κύμα μεταναστευτικών αφίξεων νότια της Κρήτης και της Γαύδου, διασώθηκαν 202 άτομα

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 28 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 28/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
NOVA
Φωτογραφία αρχείου
Palermo TECH HUB
Cosmos

Νέο κύμα μεταναστευτικών αφίξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γαύδου, με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και δυνάμεις της FRONTEX να προχωρούν σε τέσσερις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 αλλοδαπών σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής.

ΧΡΥΣΟΣ

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο πρώτο περιστατικό εντοπίστηκε λέμβος από εναέριο μέσο της δύναμης της FRONTEX σε θαλάσσια περιοχή 53 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Ακολούθησε περισυλλογή 44 αλλοδαπών από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερη λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της FRONTEX σε θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το Λιμενικό, 60 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Σώματος και μεταφέρθηκαν επίσης στους Καλούς Λιμένες.

SUNSTOP

Σε τρίτο περιστατικό, πλοίο της δύναμης της FRONTEX προχώρησε στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο, σε θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου

Στο τέταρτο περιστατικό, εναέριο μέσο της FRONTEX εντόπισε λέμβο 16 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Πλοίο της δύναμης της FRONTEX περισυνέλεξε 63 αλλοδαπούς, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οι επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης των διασωθέντων.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 28 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 28/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

28052026

Η ολομέλεια Μαϊου του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων

28 Μαΐου 2026
arnaoytakhs

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 – Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη

28 Μαΐου 2026
malia anaktoro

Η ανάδειξη του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου των Μαλίων αποτελεί πράξη ύψιστης ευθύνης

28 Μαΐου 2026
enosh goneon

Μήνυμα της Ενωσης Γονέων δήμου Αγίου Νικολάου για τις Πανελλήνιες

28 Μαΐου 2026

Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου Αθανάσιου Κατσαγκόλη προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων

28 Μαΐου 2026
28052026

Σύσκεψη στην Π.Ε. Λασιθίου για την οδική ασφάλεια

28 Μαΐου 2026

Ο Νίκος Κοκκίνης είναι ο νέος διοικητής του Νοσοκομείου Λασιθίου

27 Μαΐου 2026

Αγιος Νικόλαος: Μέχρι τις 5 το απόγευμα κλειστός ο δρόμος προς Ηράκλειο

27 Μαΐου 2026

ΒΟΑΚ: Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει

27 Μαΐου 2026

Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη

27 Μαΐου 2026
Back to top button