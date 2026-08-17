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Νέο επεισόδιο ανάμεσα στις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη στα Βορίζια

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 17/08/2026
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Δεν λέει να εκτονωθεί η κατάσταση στα Βορίζια, καθώς ένα νέο επεισόδιο ανάμεσα σε μέλη των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη διατηρεί το κλίμα τεταμένο.

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Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και όπως αναμεταδίδει το neakriti.gr γυναίκα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη υπέβαλε μήνυση σε βάρος της μητέρας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε απειλές.

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Μετά τη μήνυση, η μητέρα του Φανούρη Καργάκη συνελήφθη στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας. Ωστόσο, η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί.

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Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη προχώρησε με τη σειρά της σε μήνυση σε βάρος της γυναίκας από την οικογένεια Φραγκιαδάκη. Ακολούθησε και η σύλληψη της δεύτερης γυναίκας. Στη συνέχεια, πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες και οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 17/08/2026
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