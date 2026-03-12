Σητεία: Nεκρός ένας 23χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο

Μέσα σε λίγες ώρες σημειώθηκαν δύο θανατηφόρα τροχαία στην Κρήτη. Το απόγευμα της Πέμπτης έγινε ένα σοβαρό δυστύχημα στη Μονή Καψά, στη Σητεία, όπου ένας 23χρονος που επέβαινε σε μηχανάκι έχασε τη ζωή του.

Μαζί του βρισκόταν ακόμη ένα άτομο, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και μετέφερε τον 23χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρχές.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε συμβεί ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο στη Νέα Αλικαρνασσό στο Ηράκλειο. Ένας 61χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του όταν το όχημά του βγήκε από την πορεία του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο, αλλά ήταν ήδη αργά. Οι αρχές εξετάζουν τι ακριβώς συνέβη.