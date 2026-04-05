CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Νεκρός 94χρονος που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 5 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 05/04/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
NOVA
Palermo TECH HUB
Cosmos

Κατέληξε 94χρονος άνδρας, λίγες ώρες μετά την πτώση του από μεγάλο ύψος στα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου, όπως μεταφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

ΧΡΥΣΟΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο ηλικιωμένος έφερε βαρύτατα τραύματα που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν οδήγησαν στον θάνατό του, το απόγευμα του Σαββάτου (4/4) και λίγες ώρες μετά την διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Η πτώση σημειώθηκε πίσω από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, στην πλατεία Ελευθερίας, με τον ηλικιωμένο να πέφτει από ύψος μεγαλύτερο των 8 μέτρων.

SUNSTOP

Οι αρχές και το ΕΚΑΒ κινητοποιήθηκαν άμεσα και έσπευσαν στο σημείο, με το ασθενοφόρο να μεταφέρει εσπευσμένα τον άνδρα στο νοσοκομείο.

Διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης του ηλικιωμένου στα Ενετικά Τείχη και όπως μεταδίδουν οι ίδιες πληροφορίες, από τις πρώτες εκτιμήσεις τω αρμοδίων, φέρεται να αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Το σενάριο που εξετάζεται σοβαρά, είναι το ενδεχόμενο «ο 94χρονος, ο οποίος συνήθιζε να περπατά στην περιοχή, να υπέστη αιφνίδιο παθολογικό επεισόδιο, όπως ζάλη ή λιποθυμία, που οδήγησε στην πτώση».

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom

Newsroom

Back to top button