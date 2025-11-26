CAFE MELI
Ρόδος: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης σε πεδίο βολής – Από την Κρήτη ο νεαρός

26/11/2025
Σε πένθος έχει βυθιστεί η Ρόδος αλλά και η Κρήτη, από όπου κατάγεται ο 19χρονος στρατιώτης που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας από το δυστύχημα, ενώ ο 39χρονος επιλοχίας που βρισκόταν μαζί του, δίνει μάχη για τη ζωή του, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδία αναζητούνται από τις ειδικές επιτροπές του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σταύρου Ιωαννίδη στον ΣΚΑΪ, το περιστατικό συνέβη σε τάγμα της Εθνοφυλακής νωρίς το πρωί, όταν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, οι δύο ΕΠΟΠ, πυροτεχνουργοί στην ιδιότητα, έκαναν έλεγχο των πυρομαχικών που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν στην άσκηση.

Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, μια από τις χειροβομβίδες εξερράγη από λάθος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 19χρονου στρατιώτη και τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 39χρονου επιλοχία, πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Ρόδου.

Σύμφωνα με την Δημοκρατική, ο 39χρονος υπέστη ακρωτηριασμό από τον αγκώνα και εκτεταμένα θραύσματα σε κορμό και άκρα.

Η είδηση βύθισε στο πένθος και την Κρήτη, καθώς o 19χρονος κατάγεται από το Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού, ενώ είναι και γιος του υποδιοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει σοκ στην οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους, ενώ το Τυμπάκι έχει ντυθεί στα μαύρα.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΣ αναφέρει:

«Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά. Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος».

Συλλυπητήρια από τον Νίκο Δένδια

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ Επιλοχία, ο οποίος τραυματίσθηκε στην ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

 

26/11/2025
