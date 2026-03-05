CAFE MELI
Νέες ψηφιακές υπηρεσίες από το Δήμο Ηρακλείου για την εξυπηρέτηση των πολιτών

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 5 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 05/03/2026
Ο Δήμος Ηρακλείου, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών του, προχώρησε στον ψηφιακό μετασχηματισμό των λειτουργιών του, απλοποιώντας τις καθημερινές διαδικασίες, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και προσφέροντας στους δημότες τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται γρήγορα και με ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών με τη νέα υπηρεσία EasyPay στη διαχείριση αιτημάτων πολιτών και στην ψηφιακή επικοινωνία με τον Δήμο, προσφέροντας ένα πιο απλό, φιλικό και προσβάσιμο περιβάλλον εξυπηρέτησης για όλους. Mε τις ηλεκτρονικές πληρωμές οφειλών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις βεβαιωμένες οφειλές τους προς τον Δήμο Ηρακλείου και να πληρώσουν ηλεκτρονικά το σύνολο ή μέρος αυτών με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με πιστωτική κάρτα.

Η υπηρεσία των ηλεκτρονικών πληρωμών του Δήμου Ηρακλείου είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση: https://epay.heraklion.gr/portal/. Η σύνδεση στην υπηρεσία απαιτεί χρήση των κωδικών TaxisNet.

Video με τις οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας EasyPay μπορείτε να δείτε εδώ:

Ενημερωτικό video για τη νέα υπηρεσία EasyPay μπορείτε να δείτε εδώ:

