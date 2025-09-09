CAFE MELI
ΚΡΗΤΗ

Νέες χρωματιστές διαβάσεις μπροστά από σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Νικολάου

Ανανεωμένη εικόνα θα έχουν από φέτος οι διαβάσεις πεζών μπροστά από σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο της μέριμνας της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση της ασφάλειας της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας κατά τη μετακίνηση προς και από τα σχολεία.

Ήδη από το προηγούμενο διάστημα μπροστά από σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Νικολάου τοποθετήθηκαν νέες διαβάσεις πεζών, βαμμένες και διαγραμμισμένες με έντονο κόκκινο και άσπρο χρώμα.

Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, που θα επεκταθεί και σε άλλα σχολεία, είναι οι διαβάσεις να είναι περισσότερο ευδιάκριτες στους διερχόμενους οδηγούς, κεντρίζοντας την προσοχή τους ώστε να μειώσουν ταχύτητα και να διασφαλίσουν έτσι την ασφαλή διέλευση των μαθητών και των εκπαιδευτικών κατά την προσέλευση τους προς και την αποχώρησή τους από το σχολείο τους.

Αφετέρου, στόχος είναι να αποκτήσουν οι διαβάσεις των σχολείων μια πιο χαρούμενη και «ζωντανή» εικόνα, παροτρύνοντας έτσι και τους/τις μαθητές/τριες να τις χρησιμοποιούν.

Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, σε διάφορα σημεία του Δήμου Αγίου Νικολάου τοποθετήθηκαν νέες διαβάσεις πεζών με έντονο μαύρο και άσπρο χρώμα – διαδικασία που θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.

