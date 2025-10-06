CAFE MELI
Νέες Άδειες σε Λαϊκές Αγορές της Περιφέρειας Κρήτης

06/10/2025
Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει την έκδοση δύο νέων προκηρύξεων για τη χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου σε λαϊκές αγορές των Δήμων Ηρακλείου, Φαιστού, Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας, Ρεθύμνου και Χανίων.

Η προκήρυξη αυτή αφορά 184 νέες άδειες παραγωγών πωλητών και 126 θέσεις δραστηριοποίησης για υφιστάμενους παραγωγούς πωλητές με λιγότερες από 6 ημέρες δραστηριοποίησης.

Η δεύτερη προκήρυξη αφορά 52 νέες άδειες επαγγελματιών πωλητών και 68 θέσεις δραστηριοποίησης για υφιστάμενους επαγγελματίες πωλητές.

Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 10 Οκτωβρίου 2025 (ώρα 07:00) έως 13 Νοεμβρίου 2025 (ώρα 23:59)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ανοιχτή Αγορά (https://openmarket.mindev.gov.gr/) με χρήση των κωδικών TAXISNET.

Οι προκηρύξεις είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες:
·      www.crete.gov.gr/laikes
·      www.crete.gov.gr/emporio

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια Τμήματα Εμπορίου της Περιφέρειας Κρήτης.

