ΚΡΗΤΗ
Νεάπολη: Νεκρός 57χρονος στην αυλή του σπιτιού του
Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας (8/9) στη Νεάπολη, όπου ένας 57χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του με αιχμηρό αντικείμενο.
Το μακάβριο θέαμα αντίκρισε φίλος και συνάδελφός του, ο οποίος πήγε να τον επισκεφθεί και ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές. Ωστόσο, ήταν ήδη αργά για να παρασχεθεί οποιαδήποτε βοήθεια.
Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σενάριο εγκληματικής ενέργειας, με όλα τα στοιχεία να συνηγορούν στην εκδοχή της αυτοκτονίας. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη νεκροψία-νεκροτομή.
