Νεάπολη: Νεκρός 57χρονος στην αυλή του σπιτιού του

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 09/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 09/09/2025
Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας (8/9) στη Νεάπολη, όπου ένας 57χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του με αιχμηρό αντικείμενο. 

Το μακάβριο θέαμα αντίκρισε φίλος και συνάδελφός του, ο οποίος πήγε να τον επισκεφθεί και ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές. Ωστόσο, ήταν ήδη αργά για να παρασχεθεί οποιαδήποτε βοήθεια.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σενάριο εγκληματικής ενέργειας, με όλα τα στοιχεία να συνηγορούν στην εκδοχή της αυτοκτονίας. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη νεκροψία-νεκροτομή.

