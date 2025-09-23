Νέα Προγράμματα Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεχίζει δυναμικά την εκπαιδευτική του αποστολή, προσφέροντας προγράμματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων. Στόχος είναι η ενίσχυση της δια βίου μάθησης και η υποστήριξη της επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης όλων των ενδιαφερομένων.

Περισσότερες πληροφορίες για τα τρέχοντα προγράμματα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://kedivim.uoc.gr/index.php/el/programmata/ola-ta-programmata/trexonta