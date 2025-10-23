Χανιά: Νέα οργανική δομή της ΥΠΑ στην Κρήτη

Σημαντική ενίσχυση του ρόλου της Κρήτης στον εθνικό σχεδιασμό πολιτικής αεροπορίας φέρνει η σημερινή ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη σύσταση του νέου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» (ΥΠΑ).

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Στο πλαίσιο του νομοσχεδίου προβλέπεται η ίδρυση δύο νέων τμημάτων της ΥΠΑ στην Κρήτη:

Ένα Τμήμα Ανατολικής Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, αρμόδιο για τις περιοχές Ηρακλείου και Σητείας,

κι ένα Τμήμα Δυτικής Κρήτης με έδρα τα Χανιά, το οποίο θα καλύπτει τις περιφέρειες Χανίων και Κυθήρων.

Ο νέος σχεδιασμός αποσκοπεί στην αποκέντρωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών της ΥΠΑ στο νησί, με γνώμονα την ενίσχυση της επιχειρησιακής επάρκειας και της διοικητικής αυτοτέλειας των τοπικών δομών.

Χανιά: Διοικητικός και επιχειρησιακός κόμβος της ΥΠΑ στη Δυτική Κρήτη

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου, το αεροδρόμιο Χανίων αποκτά για πρώτη φορά οργανική μονάδα της ΥΠΑ, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τις υπηρεσίες Επικοινωνιών, Πλοήγησης και Επίβλεψης (CNS) στη Δυτική Κρήτη.

Η αναβάθμιση αυτή ισχυροποιεί θεσμικά και τεχνικά τον ρόλο των Χανίων στον εθνικό χάρτη της πολιτικής αεροπορίας, προσφέροντας μεγαλύτερη αυτονομία, ευελιξία και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των κρίσιμων λειτουργιών αεροναυτιλίας, καθώς και στην εποπτεία των περιφερειακών αεροδρομίων.

Η νέα δομή ενισχύει, ταυτόχρονα, τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών μεταξύ Χανίων και Κυθήρων, περιοχών που μέχρι πρότινος εξυπηρετούνταν από κεντρικές υπηρεσίες με μειωμένη τοπική παρουσία.

Σέβη Βολουδάκη: «Σημαντικό βήμα για την Κρήτη και την ΥΠΑ»

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Σέβη Βολουδάκη, υπογράμμισε τη σημασία της νέας δομής, αποδίδοντας τη θετική εξέλιξη στη συντονισμένη συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου:

«Η νέα δομή προέκυψε μετά από συνεργασία και συντονισμό με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο την ενίσχυση της ΥΠΑ στην Κρήτη και την αποφυγή πιθανών συγχωνεύσεων τμημάτων. Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό, κ. Χρίστο Δήμα, ο οποίος στήριξε από την πρώτη στιγμή την πρόταση, εξασφαλίζοντας την άμεση υλοποίησή της».

Η κυρία Βολουδάκη τόνισε επίσης ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτρέπει σενάρια υποβάθμισης της τοπικής παρουσίας της ΥΠΑ, διασφαλίζοντας διακριτή και ενισχυμένη παρουσία της δημόσιας υπηρεσίας στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα του νησιού.