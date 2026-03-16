Νέα οχήματα ενισχύουν το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου

16 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 16/03/2026
Τον εξοπλισμό του Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου με τρία νέα οχήματα επιθεώρησε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης. Η προμήθεια των οχημάτων είχε προκηρυχθεί επί της θητείας του στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Πρόκειται για δύο υβριδικά SUV Suzuki «Vitara» 1400 κυβικών και ένα συμβατικό pick-up Opel 1200 κυβικών, τα οποία ενισχύουν από τις αρχές Μαρτίου τις επιχειρησιακές δυνατότητες των λιμενικών υπηρεσιών για αστυνόμευση, περιπολίες, ελέγχους αλιείας, διασώσεις και τροχαίους ελέγχους.

Ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του προωθήθηκε η θεσμική οργάνωση και η ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος σε προσωπικό, μέσα και τεχνολογικό εξοπλισμό, με στόχο τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και των συνθηκών εργασίας των στελεχών. Στο πλαίσιο αυτό, το 2022 προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός για 215 οχήματα, ενώ ακολούθησε η προμήθεια 30 ακόμη μέσω του προγράμματος «Αιγίς».

Με τα νέα οχήματα, ενισχύονται οι επιχειρησιακές δυνατότητες των Λιμεναρχείων Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας, ενώ παλαιότερα οχήματα επανατοποθετήθηκαν για καλύτερη διαχείριση.

Ο Αντιπρόεδρος ενημερώθηκε επίσης για το επίπεδο στελέχωσης των υπηρεσιών: το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου διαθέτει σήμερα 22 από τα 33 προβλεπόμενα άτομα, ενώ το Λ.Τ. Ελούντας 8, γεγονός που αναδεικνύει τον βαθμό υποστελέχωσης.

«Η συνολική ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος επιτρέπει στα στελέχη του να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα σε υψηλά καθήκοντα, από τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων μέχρι την προστασία της ανθρώπινης ζωής», τόνισε ο κ. Πλακιωτάκης.

