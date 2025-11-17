CAFE MELI
Νέα γεώτρηση και αφαλάτωση Μαλαύρας ενισχύουν τα αποθέματα νερού στην Ιεράπετρα

17/11/2025
Την αφαλάτωση των νερών των πηγών της Μαλαύρας ως επόμενο στάδιο στον σχεδιασμό αντιμετώπισης της λειψυδρίας στον Νομό Λασιθίου ανέδειξε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτής Λασιθίου, Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας στα εγκαίνια της νέας γεώτρησης του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας στους Μύθους – Σαρακίνα. Όπως ανέφερε, η αξιοποίηση των υδατικών αποθεμάτων της Μαλαύρας, τα οποία τροφοδοτούν επί δεκαετίες το φράγμα Μπραμιανών, μπορεί μέσω αφαλάτωσης να ενισχύσει τον διαθέσιμο υδατικό πόρο και να υποστηρίξει τη συνέχεια της αγροτικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Γιώργος Καραλάκης, μέλη του Δημοτικού και Τοπικών Συμβουλίων και εκπρόσωποι φορέων. Η νέα γεώτρηση αποδίδει 300 κ.μ. ανά ώρα νερό υψηλής ποιότητας και αναμένεται να συμβάλει στον εμπλουτισμό του φράγματος Μπραμιανών, του οποίου τα αποθέματα εμφανίζουν σημαντική μείωση.

Ο κ. Πλακιωτάκης σημείωσε ότι η λειψυδρία αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τον πρωτογενή τομέα και ανέφερε ότι μέσα στον Δεκέμβριο προβλέπεται η εγκατάσταση του εργολάβου για τα συμπληρωματικά έργα στο φράγμα Μπραμιανών, για τα οποία έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους. Παράλληλα, επεσήμανε την προσπάθεια επανεκκίνησης των εργασιών για τον αγωγό μεταφοράς νερού από τον ποταμό Μύρτου, που είχαν ανασταλεί λόγω δημοσιονομικών ζητημάτων.

Αναφερόμενος στις πηγές της Μαλαύρας, υπογράμμισε τον ιστορικό ρόλο τους στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και τη δυνατότητά τους να στηρίξουν εκ νέου τον σχεδιασμό υδατικής διαχείρισης. Χαρακτήρισε την αφαλάτωση ως τεχνικά υλοποιήσιμη και ρεαλιστική επιλογή και τόνισε την ανάγκη συντονισμένης προετοιμασίας.

Ο κ. Πλακιωτάκης ανέφερε επίσης ότι εξελίσσονται μεγάλης κλίμακας εγγειοβελτιωτικά έργα εθνικού χαρακτήρα, όπως το φράγμα Αγίου Ιωάννη και η λιμνοδεξαμενή Χοχλακιών συνολικού προϋπολογισμού 88 εκατ. ευρώ μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και ΣΔΙΤ, με τις συμβάσεις να αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης. Επιπλέον, χρηματοδοτήθηκαν οι Δήμοι Ιεράπετρας και Σητείας με 2 εκατ. ευρώ για έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας. Κλείνοντας, ανέφερε ότι ο Νομός Λασιθίου, ως περιοχή με από τις χαμηλότερες μέσες βροχοπτώσεις στην Κρήτη, χρειάζεται συστηματικό και συντονισμένο σχεδιασμό με όλους τους φορείς.

