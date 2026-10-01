Νέα εργαλεία για την προσαρμογή του τουρισμού στην κλιματική αλλαγή

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Σητεία, η τελική εκδήλωση διάχυσης και ενημέρωσης των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού έργου NaTour4CChange. Στο έργο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Euro-MED, με πιλοτική περιοχή εφαρμογής την Ανατολική Κρήτη και επίκεντρο την Κάτω Ζάκρο και το Κουφονήσι.

Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πρόγραμμα του 3ου Φεστιβάλ Γεωτουρισμού και Εναλλακτικού Τουρισμού SITIA GEO FEST, δημιουργώντας έναν ουσιαστικό χώρο διαλόγου μεταξύ αυτοδιοίκησης, επαγγελματιών του τουρισμού, κατοίκων και εκπροσώπων του Γεωπάρκου Σητείας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό της Κρήτης (αύξηση θερμοκρασίας, καύσωνες, λειψυδρία, παράκτια διάβρωση), καθώς και οι λύσεις που βασίζονται στη φύση (Nature-based Solutions) για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των προορισμών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν το Σχέδιο Δράσης για την περιοχή Ζάκρου-Κουφονησίου, η δράση δενδροφύτευσης με ανθεκτικά φυτά, καθώς και το τοπικό σχέδιο marketing για την ενίσχυση της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς.

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης ανέφερε: «Το NaTour4CChange φέρνει τη Ζάκρο στην πρώτη γραμμή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση θα προστατεύσουν το τοπίο και τις επιχειρήσεις. Καμία λύση δεν στέκεται μόνη της· η τοπική κοινωνία είναι ο βασικός πρωταγωνιστής αυτής της προσπάθειας».

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα Γιώργος Αλεξάκης τόνισε: «Εργαστήκαμε πάνω στο πώς ένας τουριστικός προορισμός μπορεί να γίνει πιο ανθεκτικός, αξιοποιώντας την ίδια τη φύση ως μέρος της λύσης απέναντι στην κλιματική αλλαγή».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης, ο Αντιδήμαρχος Σητείας Κωνσταντίνος Λυμπερίου, ο Υπεύθυνος του ΓεωπάρκουΣητείας Βαγγέλης Περάκης, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης και εκπρόσωποι της ΑΣΤΕΚ.

Μέσω της συμμετοχής της στο NaTour4CChange, η Περιφέρεια Κρήτης συμβάλλει στην ανάπτυξη πρακτικών που θωρακίζουν τη βιωσιμότητα των τουριστικών προορισμών απέναντι στην κλιματική κρίση.