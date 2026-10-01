CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΚΡΗΤΗ

Νέα εργαλεία για την προσαρμογή του τουρισμού στην κλιματική αλλαγή

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 1 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 01/10/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
01102026
Palermo TECH HUB
Cosmos

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Σητεία, η τελική εκδήλωση διάχυσης και ενημέρωσης των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού έργου NaTour4CChange. Στο έργο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Euro-MED, με πιλοτική περιοχή εφαρμογής την Ανατολική Κρήτη και επίκεντρο την Κάτω Ζάκρο και το Κουφονήσι.

ΧΡΥΣΟΣ

Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πρόγραμμα του 3ου Φεστιβάλ Γεωτουρισμού και Εναλλακτικού Τουρισμού SITIA GEO FEST, δημιουργώντας έναν ουσιαστικό χώρο διαλόγου μεταξύ αυτοδιοίκησης, επαγγελματιών του τουρισμού, κατοίκων και εκπροσώπων του Γεωπάρκου Σητείας.

SUNSTOP

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό της Κρήτης (αύξηση θερμοκρασίας, καύσωνες, λειψυδρία, παράκτια διάβρωση), καθώς και οι λύσεις που βασίζονται στη φύση (Nature-based Solutions) για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των προορισμών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν το Σχέδιο Δράσης για την περιοχή Ζάκρου-Κουφονησίου, η δράση δενδροφύτευσης με ανθεκτικά φυτά, καθώς και το τοπικό σχέδιο marketing για την ενίσχυση της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς.

MARIS

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης ανέφερε: «Το NaTour4CChange φέρνει τη Ζάκρο στην πρώτη γραμμή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση θα προστατεύσουν το τοπίο και τις επιχειρήσεις. Καμία λύση δεν στέκεται μόνη της· η τοπική κοινωνία είναι ο βασικός πρωταγωνιστής αυτής της προσπάθειας».

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα Γιώργος Αλεξάκης τόνισε: «Εργαστήκαμε πάνω στο πώς ένας τουριστικός προορισμός μπορεί να γίνει πιο ανθεκτικός, αξιοποιώντας την ίδια τη φύση ως μέρος της λύσης απέναντι στην κλιματική αλλαγή».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης, ο Αντιδήμαρχος Σητείας Κωνσταντίνος Λυμπερίου, ο Υπεύθυνος του ΓεωπάρκουΣητείας Βαγγέλης Περάκης, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης και εκπρόσωποι της ΑΣΤΕΚ.

Μέσω της συμμετοχής της στο NaTour4CChange, η Περιφέρεια Κρήτης συμβάλλει στην ανάπτυξη πρακτικών που θωρακίζουν τη βιωσιμότητα των τουριστικών προορισμών απέναντι στην κλιματική κρίση.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 1 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 01/10/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

01102026

Λασίθι: Συνελήφθησαν για κατά περίπτωση κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

1 Οκτωβρίου 2026
κακοκαιρία - καιρός

Red Code στην Κρήτη: Νέα επιδείνωση του καιρού – Ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

1 Οκτωβρίου 2026
katastrofes rethymno milopotamos

Στο έλεος της κακοκαιρίας ο Μυλοπόταμος – Ζημιές, καθιζήσεις και επικίνδυνα περιστατικά

1 Οκτωβρίου 2026

Σοβαρά προβλήματα από τη νεροποντή στον Άγιο Νικόλαο – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος

1 Οκτωβρίου 2026
vroxh

Με καταιγίδες και ρεκόρ βροχής μπήκε ο Οκτώβριος στο Λασίθι

1 Οκτωβρίου 2026

Διαμαρτυρία για την καθυστερημένη απόφαση αναστολής λειτουργίας των σχολείων

1 Οκτωβρίου 2026
school

Έκτακτο: Κλειστά σήμερα τα σχολεία στον Δήμο Σητείας λόγω των καιρικών συνθηκών

1 Οκτωβρίου 2026
01102026

Ηράκλειο: Άνδρας μοιράζει φέιγ βολάν με τα στοιχεία και τη φωτογραφία γυναίκας, γράφοντας ότι «εκδίδεται»!

1 Οκτωβρίου 2026

Διακοπή ρεύματος την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σε περιοχές του δήμου Αγίου Νικολάου

1 Οκτωβρίου 2026
01102026

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για τη μελέτη νομιμοποίησης και αναβάθμισης του λιμενοβραχίονα στη Νήσο Χρυσή

1 Οκτωβρίου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button