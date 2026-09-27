Νέα έργα γεωτρήσεων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στα Χανιά

Συνάντηση με τον γγ του υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγγο πραγματοποίησε ο δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός, στην Αθήνα, προκειμένου να προωθήσει θέματα του δήμου.

Ο κ. Ζερβός ζήτησε πρόσθετη χρηματοδότηση για το έργο «Ανόρυξη Ερευνητικής και Παραγωγικής Γεώτρησης στην Τ.Κ. Ίμπρου Σφακίων, «ώστε να καταστεί δυνατή η εκ νέου δημοπράτηση του έργου, η συμβασιοποίηση και υλοποίηση του, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και την εξασφάλιση υδατικής επάρκειας στο Δήμο Σφακίων».

Παράλληλα, ζήτησε χρηματοδότηση για δύο διερευνητικές γεωτρήσεις στην Τοπική Κοινότητα Καλλικράτη Σφακίων.

Όπως είπε ο κ. Ζερβός, «η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα».

Την Πέμπτη, 24/09, ο δήμαρχος συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και τον διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του, Κωνσταντίνο Τσαντίδη, με τους οποίους συζήτησε για τις χρηματοδοτήσεις για τα αναπτυξιακά έργα της περιοχής, με έμφαση στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», και τα έργα υποδομών.