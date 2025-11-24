CAFE MELI
Νέα Δημοκρατία: Αποτελέσματα εσωκομματικών εκλογών στο νομό Λασιθίου

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, για την ανάδειξη προέδρων και μελών των Δ.Ε.Ε.Π. και των ΔΗΜ.Τ.Ο. καθώς και των συνέδρων του επερχόμενου συνεδρίου.

Η ΕΦ.Ε.Ε.Π. ΛΑΣΙΘΙΟΥ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο  των εσωκομματικών εκλογών ανακήρυξε όλες και όλους τους υποψήφιους όλων των αξιωμάτων εκλεγείσες και εκλεγέντες, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί εκλογική διαδικασία σε κανένα εκλογικό τμήμα του νομού Λασιθίου.

Από την διαδικασία αυτή προέκυψαν ο νέος πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Λασιθίου καθώς και η νέα Πρόεδρος και οι νέοι Πρόεδροι των τεσσάρων ΔΗΜ.Τ.Ο. Αυτοί είναι:

Πρόεδρος Δ.Ε.Ε.Π. Λασιθίου: Κατσαγκόλης Αθανάσιος

Πρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο. Αγίου Νικολάου: Μπαρμπούνης Γεώργιος

Πρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο. Ιεράπετρας: Παπακωσταντής Ευάγγελος

Πρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο. Σητείας: Λιανουδάκης Παντελής

Πρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο. Οροπεδίου Λασιθίου: Στρατάκη Ελένη

Προέκυψε όμως και σημαντική ανανέωση στα στελέχη που καταλαμβάνουν θέσεις στις επιτροπές, δεδομένου ότι τόσο ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Λασιθίου όσο και οι τέσσερις  Πρόεδροι των ΔΗΜ.Τ.Ο. αναλαμβάνουν το αξίωμα για πρώτη φορά. Αλλά και στα μέλη των ΔΗΜ.Τ.Ο. παρατηρείται ανανέωση σε ποσοστό που ξεπερνά το 85%. Η ανανέωση των στελεχών καταδεικνύει την μεγάλη δυναμική της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας στην κοινωνία αλλά και την εμπιστοσύνη των μελών στον αρχηγό μας Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με όραμα, σχέδιο και πίστη στις αρχές της μεγάλης παράταξης μας θα δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον αγώνα για το Λασίθι που μας αξίζει.

Δ.Ε.Ε.Π ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

