Νέα διοίκηση στα νοσοκομεία του Λασιθίου; – Ακούγεται έντονα το όνομα του κου Νίκου Κοκκίνη

Τις τελευταίες ημέρες έχει ενταθεί η φημολογία γύρω από πιθανές αλλαγές στη διοίκηση του νοσοκομείου. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του CNA News, το όνομα του κου Νίκου Κοκκίνη ακούγεται ιδιαίτερα έντονα για τη θέση του νέου διοικητή. Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας ή τις αρμόδιες αρχές, οι συζητήσεις στους υγειονομικούς και πολιτικούς κύκλους δίνουν και παίρνουν.

Ο Νίκος Κοκκίνης φέρεται να συγκεντρώνει θετικά σχόλια για την εμπειρία και τη γνώση του στον χώρο της δημόσιας διοίκησης και της υγείας, με επιτυχημένη και αποτελεσματική διοίκηση στα νοσοκομεία Αγίου Νικολάου, ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειου νοσοκομείου Ηρακλείου, ενώ πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν πως ενδεχόμενη τοποθέτησή του θα σηματοδοτούσε μια νέα θετική περίοδο για το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον κο Κοκκίνη για να επιβεβαιώσουμε την πληροφορία αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε.

Σε κάθε περίπτωση, η έντονη κινητικότητα που παρατηρείται έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία, με το θέμα να έχει αρχίσει να αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων τόσο εντός όσο και εκτός νοσοκομείου. Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσουν το τοπίο και να δείξουν αν η φημολογία θα επιβεβαιωθεί ή θα διαψευστεί.