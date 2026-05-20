National Geographic: Η Κρήτη στους 15 κορυφαίους προορισμούς για φαγητό παγκοσμίως

Το έγκριτο αμερικανικό περιοδικό National Geographic δημοσίευσε χθες, Τρίτη, στην ιστοσελίδα του ένα άρθρο, με τη συνδρομή πολλών συντακτών του, με τους 15 καλύτερους προορισμούς παγκοσμίως για να απολαύσουν οι αναγνώστες τα καλύτερα πιάτα και ποτά, ως συνολική εμπειρία.

Πρόκειται για μια λίστα με προορισμούς σε διάφορες ηπείρους για εμπειρίες γαστρονομίας, όπως αναφέρεται, γύρω από τις οποίες καλούνται οι αναγνώστες να κτίσουν τα σχέδιά τους για το επόμενό τους ταξίδι.

Πρώτη-πρώτη αναφέρεται στο ρεπορτάζ αυτή η Κρήτη, με εξόχως κολακευτικά σχόλια και πλούσιες φωτογραφίες που δίνουν στον αναγνώστη ο οποίος δεν έχει επισκεφθεί την Ελλάδα μια καλή πρώτη εικόνα της γαστρονομικής εμπειρίας που συνιστά η επίσκεψη στην ελληνική μεγαλόνησο.

Η αναφορά στο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας αρχίζει με την υπόμνηση ότι αποτελεί το υπόδειγμα της Μεσογειακής Διατροφής και αναδείχθηκε Ευρωπαϊκός Γαστρονομικός Προορισμός.

Οπως εξηγεί στην αναλυτική αναφορά της η συντάκτρια του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, η γαστρονομική παράδοση της Κρήτης εντοπίζεται τουλάχιστον από το έτος 1900. Οχι προ 126 ετών, δηλαδή μετά Χριστόν, αλλά εδώ και 40 αιώνες, δηλαδή προ Χριστού. Από τότε ή και νωρίτερα χρονολογούνται τα αρχαιότερα εκεί ευρήματα, όπως τροφές και κρασοπότηρα, οι αρχαιολόγοι βρήκαν στα ανάκτορα της Κνωσού.

Προστίθεται ότι γεωργικά προϊόντα αποθηκεύονταν εκεί από τους Μινωίτες, αλλά ήταν επίσης ο τόπος πολλών γιορτών.

Κρήτη από το Α Eως το Ω

«Η απόλαυση του φαγητού και η εκτίμηση για την καλή υγεία πάνε χέρι-χέρι σε αυτό το απέραντο νησί, όπου ευδοκιμούν περίπου 40 εκατομμύρια ελαιόδεντρα. Πολλοί θεωρούν την κρητική κουζίνα το πρότυπο για την εξαιρετικά δημοφιλή Μεσογειακή Διατροφή, η οποία τεκμηριώνεται από την επιστήμη και ενισχύει τη μακροζωία. Στις δεκαετίες του 1950 και του 1960, ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι Κρητικοί είχαν αξιοσημείωτα χαμηλά ποσοστά καρδιακών παθήσεων και χρόνιων ασθενειών. Απέδωσαν την καλή υγεία των νησιωτών σε μια διατροφή πλούσια σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, εποχιακά φρούτα και λαχανικά, όσπρια και δημητριακά ολικής αλέσεως, και σε περιορισμένη κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων», αναφέρει το άρθρο για το Κρητικό γαστρονομικό προορισμό.

«Σήμερα, από τις άνυδρες, βραχώδεις πλαγιές των απομακρυσμένων Σφακίων στα νοτιοδυτικά μέχρι τα οινοποιεία γύρω από το Ηράκλειο, οι νέες γενιές μαγείρων διατηρούν με υπερηφάνεια την οικογενειακή κληρονομιά με φαγητά όπως θυμαρίσιο μέλι, γραβιέρα με ξηρούς καρπούς και φλογερή ρακή να γεμίζουν τα τραπέζιά τους».

«Στο μικρό χωριό Δρακόνα, στους πρόποδες των Λευκών Ορέων, ο αγρότης και μάγειρας Στέλιος Τριλιράκης κρατά ζωντανή τη φλόγα της παράδοσης στον Ντουνιά, όπου μαγειρεύει σε κατσαρόλες με σαλιγκάρια και λαχανικά πάνω από τη φωτιά. Κάντε το όπως οι Κρητικοί και συνδυάστε το στιφάδο με άφθονους μεζέδες για να τους μοιραστείτε, και αφιερώστε χρόνο», καλεί τους αναγνώστες του το περιοδικό.

Κατόπιν προσθέτει ότι «μισή ώρα με το αυτοκίνητο βόρεια βρίσκεται η πόλη-λιμάνι των Χανίων, όπου η παραδοσιακή ταβέρνα Χρυσόστομος σερβίρει χορταστικές μερίδες τσιγαριαστού αρνιού, απλώς αλατισμένου και μαγειρεμένου αργά σε ελαιόλαδο για να μεγιστοποιήσει τη γεύση. Εν τω μεταξύ, στη γειτονιά Ταμπακαριά των Χανίων, που κάποτε ήταν κέντρο βυρσοδεψείων, το Περίπλους συνδυάζει τα κορυφαία υλικά του νησιού με σύγχρονες δημιουργίες. Σκεφτείτε πιάτα όπως αμάραντο με κρέμα σελινόριζας, μια απλή σαλάτα με πικάντικη μυζήθρα ή ένα… σασίμι από το ψάρι της ημέρας περιχυμένο με πικάντικα εσπεριδοειδή. Ολα αυτά τρώγονται καλύτερα στη βεράντα καθώς ο ήλιος δύει πάνω από το Κρητικό Πέλαγος», καταλήγει το άρθρο.

Οι υπόλοιπες 14 προτάσεις γαστρονομικών εμπειριών που έπονται της Κρήτης στο αφιέρωμα αυτό του National Geographic είναι κατά σειρά η Κελόουνα στον Καναδά, η Χαβάη, το Μπουόν Μα Τουότ στο Βιετνάμ, η Τσεχία, η Λάκναου στην Ινδία, οι βόρειες επαρχίες της Κολομβίας, τα ταξίδια με τρένο σε γραφικά τοπία, η νότια Τασμανία στην Αυστραλία, η Σιγκαπούρη, το Σόμερσετ στην Αγγλία, η Σονόρα στο Μεξικό, η Τένεδος, η Μινεάπολη στις ΗΠΑ και το Κέιπ Τάουν στη Νότια Αφρική, ενώ στο τέλος ο τηλεπαρουσιαστής Αντονι Πορόφσκι προσθέτει το Λονδίνο.