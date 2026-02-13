Ενας νέος κοινόχρηστος χώρος αναψυχής και παιχνιδιού δημιουργείται στη Νέα Αλικαρνασσό

Την σύμβαση για την βιοκλιματική διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στην Νέα Αλικαρνασσό έκτασης 6,1 στρεμμάτων η οποία βρίσκεται μεταξύ των οδών Καρτερού, Ορακίων και Μουσών υπέγραψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη το πρωί της Τρίτης 10/2 στη Λότζια.

Πρόκειται για ένα έργο που θα αποδώσει ένα σύγχρονο κοινόχρηστο χώρο χαράς, αναψυχής, άθλησης και παιχνιδιού στους κατοίκους της Νέας Αλικαρνασσού, αναβαθμίζοντας λειτουργικά και αισθητικά την περιοχή.

Στις εργασίες προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η οριοθέτηση του οικοπέδου με πεζοδρόμια και περιμετρικό τοιχίο, η διαμόρφωση σημείων στάσεων σε διαφορετικά επίπεδα τα οποία θα φιλοξενούν πολλαπλές δραστηριότητες, η δημιουργία ενός μικρού υπαίθριου θεάτρου, η διαμόρφωση μινωικού λαβύρινθου, η τοποθέτηση καθιστικών και τραπεζιών χαραγμένα με επιτραπέζια παιχνίδια, πέργκολες, παιδική χαρά, γήπεδο μπάσκετ, κ.α.. Επίσης, προβλέπεται η υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ.

Η χρηματοδότηση του έργου ύψους 1.665.580 ευρώ με ΦΠΑ προέρχεται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου και από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.