CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Λασιθίου: Η κυβέρνηση της ΝΔ απέτυχε – Η ώρα της αλλαγής πλησιάζει

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 01/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 01/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Λίγο πριν τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ, κάνοντας έναν ειλικρινή απολογισμό των πεπραγμένων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το συμπέρασμα είναι σαφές: Απέτυχε.

Απέτυχε σε όλους τους κρίσιμους τομείς της κοινωνίας:

ΧΡΥΣΟΣ
  • στην παιδεία,
  • στα αγροτικά,
  • στο κοινωνικό κράτος,
  • στην υγεία,
  • στην εξωτερική πολιτική.

Αντί να στηρίξει την κοινωνία, η κυβέρνηση «πέτυχε» μόνο:

  • στα σκάνδαλα (υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ),
  • στην απαλλαγή υπουργών από ευθύνες (Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ),
  • στην εκτόξευση της ακρίβειας σε τρόφιμα και ενέργεια,
  • στη διάλυση και ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας.

Στο Λασίθι, η καθημερινή απαξίωση των πολιτών είναι πλέον δεδομένη. Ο τοπικός βουλευτής κ. Πλακιωτάκης περιορίζεται σε επισκέψεις και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.

NOVA

Τον ρωτάμε δημόσια:

  • Τι έχετε να πείτε για την κατάσταση στην υγεία;
  • Τι έχετε να πείτε για τον ΒΟΑΚ στη Σητεία;
  • Τι έχετε να πείτε για τη λειψυδρία που πλήττει ολόκληρο τον νομό;

Όσο για τη πρόσφατη «φιέστα» στον Δήμο Οροπεδίου, υπενθυμίζουμε: η κυβέρνηση σας αποδυνάμωσε την τοπική αυτοδιοίκηση αντί να τη στηρίξει. Όποιος παρακολουθεί τα δημοτικά συμβούλια του νομού το διαπιστώνει εύκολα.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στους πολίτες και όχι στα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών.

Η ώρα της αλλαγής πλησιάζει.

Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 01/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 01/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Κρήτη: Ξεκινάει η ανάπτυξη της πρώτης Μεσογειακής Βιοκλιματικής Τράπεζας Σπόρων | +Video

01/09/2025

Η Κρήτη στηρίζει ενεργά τη σύνδεση Έρευνας και Επιχειρηματικότητας

01/09/2025

3 εκ. ευρώ ο τζίρος της μαφίας της Κρήτης – Το κόλπο με τις αγοραπωλησίες οικοπέδων

01/09/2025

Μαθήματα Κινεζικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

01/09/2025

Ο Γ. Πλακιωτάκης στην εκδήλωση απολογισμού πεπραγμένων της δημοτικής αρχής του Οροπεδίου Λασιθίου

01/09/2025
trakter

Κρήτη: Σοκ στην Ροδιά – Βρέθηκε σορός σε προχωρημένη σήψη

01/09/2025

Δύο αδέλφια με πολυτελή ξενοδοχεία και παρελθόν στους εκβιασμούς οι αρχηγοί της μαφίας στην Κρήτη

01/09/2025

Κρήτη: Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι θα «δώσει» 12 μήνες τουρισμό!

31/08/2025

Χανιά: Κινητοποίηση φοιτητών για τις εστίες του Πολυτεχνείου Κρήτης

31/08/2025

Αγιος Νικόλαος: Ανακοινώνονται την 1η Σεπτεμβρίου οι δικαιούχοι voucher των βρεφονηπιακών σταθμών

31/08/2025
Back to top button