Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Λασιθίου: Η κυβέρνηση της ΝΔ απέτυχε – Η ώρα της αλλαγής πλησιάζει

Λίγο πριν τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ, κάνοντας έναν ειλικρινή απολογισμό των πεπραγμένων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το συμπέρασμα είναι σαφές: Απέτυχε.

Απέτυχε σε όλους τους κρίσιμους τομείς της κοινωνίας:

στην παιδεία,

στα αγροτικά,

στο κοινωνικό κράτος,

στην υγεία,

στην εξωτερική πολιτική.

Αντί να στηρίξει την κοινωνία, η κυβέρνηση «πέτυχε» μόνο:

στα σκάνδαλα (υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ),

στην απαλλαγή υπουργών από ευθύνες (Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ),

στην εκτόξευση της ακρίβειας σε τρόφιμα και ενέργεια,

στη διάλυση και ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας.

Στο Λασίθι, η καθημερινή απαξίωση των πολιτών είναι πλέον δεδομένη. Ο τοπικός βουλευτής κ. Πλακιωτάκης περιορίζεται σε επισκέψεις και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.

Τον ρωτάμε δημόσια:

Τι έχετε να πείτε για την κατάσταση στην υγεία;

Τι έχετε να πείτε για τον ΒΟΑΚ στη Σητεία;

Τι έχετε να πείτε για τη λειψυδρία που πλήττει ολόκληρο τον νομό;

Όσο για τη πρόσφατη «φιέστα» στον Δήμο Οροπεδίου, υπενθυμίζουμε: η κυβέρνηση σας αποδυνάμωσε την τοπική αυτοδιοίκηση αντί να τη στηρίξει. Όποιος παρακολουθεί τα δημοτικά συμβούλια του νομού το διαπιστώνει εύκολα.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στους πολίτες και όχι στα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών.

Η ώρα της αλλαγής πλησιάζει.

Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ ΛΑΣΙΘΙΟΥ