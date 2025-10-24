Μπήκαν οι υπογραφές για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου

Σε μια εξέλιξη με έντονο ενεργειακό και γεωπολιτικό αποτύπωμα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε την απόφαση με την οποία ορίζεται ως προτιμητέος επενδυτής για τα θαλάσσια οικόπεδα Νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου η κοινοπραξία Chevron–Helleniq Energy.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Η υπουργική απόφαση σηματοδοτεί το πέρασμα στη τελική φάση πριν την υπογραφή της σύμβασης για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, σε μια θαλάσσια ζώνη που θεωρείται στρατηγικής σημασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης.

Οριστικοποίηση της σύμβασης

Με βάση την υπουργική απόφαση, η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΔΕΥΕΠ (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων) θα καλέσει την κοινοπραξία Chevron–Helleniq Energy να οριστικοποιήσει τα σχέδια σύμβασης που θα υπογραφούν με το Ελληνικό Δημόσιο το προσεχές διάστημα και θα περιλαμβάνουν τέσσερα συνολικά μπλοκ: «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Ως επόμενο βήμα προβλέπεται η αποστολή του φακέλου του διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. Κατόπιν θετικής εισήγησης θα ακολουθήσει η υπογραφή των Συμβάσεων Μίσθωσης από τις εταιρείες και την ΕΔΕΥΕΠ, η έγκρισή τους από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κατόπιν η κύρωσή τους από τη βουλή.

Η κύρωση των συμβάσεων θα αποτελέσει το τελικό βήμα πριν από την έναρξη των σεισμικών ερευνών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν εντός του 2026, ανάλογα και με τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις.

Η περιοχή Νότια της Κρήτης βρίσκεται σε βαθιά ύδατα της ελληνικής ΑΟΖ, νότια του νησιού, και θεωρείται μία από τις πλέον ελπιδοφόρες για την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Οι γεωλογικές δομές της εμφανίζουν ομοιότητες με πεδία της Ανατολικής Μεσογείου, όπου έχουν εντοπιστεί σημαντικά αποθέματα, όπως τα κοιτάσματα Zohr (Αίγυπτος) και Leviathan (Ισραήλ).

Η παρουσία της Chevron, ενός από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους διεθνώς, φέρνει στην Ελλάδα τεχνογνωσία και διεθνές κύρος, ενώ η Helleniq Energy (πρώην ΕΛΠΕ) ενισχύει τη θέση της ως εθνικός ενεργειακός εταίρος με ρόλο-κλειδί στην ανάπτυξη των εγχώριων ερευνών υδρογονανθράκων.

Επενδύσεις και δημόσιο συμφέρον

Η επιλογή της κοινοπραξίας η οποία ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος στον διαγωνισμό της 10ης Σεπτεμβρίου έγινε με γνώμονα την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος και την προσέλκυση ισχυρών διεθνών επενδυτών σε έργα μεγάλης ενεργειακής σημασίας. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε από την ΕΔΕΥΕΠ, η οποία ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης με το Πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 17 Οκτωβρίου 2025, ενώ η υπουργική υπογραφή ήρθε χθες 23 Οκτωβρίου.