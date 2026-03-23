Η μόνιμη επίκληση της “επικοινωνιακής διαχείρισης” συνιστά πρακτική επικοινωνιακής εκμετάλλευσης και δείχνει ένδεια σχεδιασμού και επιχειρημάτων

Απάντηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου & Επικεφαλής της “Ενωτικής Κίνησης Πολιτών” για το ζήτημα της στάθμευσης μονίμων κατοίκων.

23 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 23/03/2026
Είναι πλέον φανερό ότι η μείζων δημοτική μειοψηφία – ο συνδυασμός «Συνεργασία Δημοτών» με επικεφαλής τον κ. Θωμά Χαριτάκη – επιλέγει την ένταση και τη συζήτηση γύρω από την «επικοινωνιακή πολιτική», χωρίς όμως να παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο.

Η συνεχής επίκληση της «επικοινωνιακής διαχείρισης» δεν πείθει τους πολίτες. Περισσότερο μοιάζει με προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων, χωρίς να συνοδεύεται από ευθύνη για το πώς υλοποιούνται στην πράξη όσα προτείνονται. Από τη δική μας πλευρά, δεν λειτουργούμε με τεχνάσματα. Προχωράμε με σχέδιο, τεκμηρίωση και ευθύνη — γιατί αυτό έχουν ανάγκη οι δημότες.

Στην ουσία του θέματος:

Προχωρά ήδη η συγκοινωνιακή μελέτη για τη στάθμευση, όπως παραδέχεται και η μείζων δημοτική μειοψηφία.

Η πιλοτική εφαρμογή στα “Αράπικα” είναι ένα συνειδητό, ρεαλιστικό βήμα.
Οι αναφορές σε «δημότες δύο ταχυτήτων» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ενισχύονται η Δημοτική Αστυνομία και οι έλεγχοι – γιατί το ζητούμενο είναι το αποτέλεσμα, όχι ποιος ξεκίνησε να ζητάει προσλήψεις.

Η δημιουργία προσδοκιών χωρίς αντίκρισμα αυτό θα ήταν πράγματι «επικοινωνιακή» πρακτική.

Για εμάς, ο σχεδιασμός και η τεκμηρίωση δεν είναι λόγια – είναι η βάση για λύσεις που εφαρμόζονται. Αντίθετα, η συνεχής κριτική χωρίς τεκμηριωμένες προτάσεις δεν βοηθά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πεζοδρόμηση της κεντρικής πλατείας, που προχωρά άμεσα. Θα πρέπει άραγε να ζητήσουμε την άδεια κάποιων για την ενημέρωση των πολιτών ή θα χαρακτηριστεί ως «επικοινωνιακή διαχείριση»; Οι συμπολίτες μας δικαιούνται ενημέρωσης με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Ο Δήμος χρειάζεται σοβαρότητα, συνέπεια και συνεργασία – όχι φωνές. Σε αυτόν τον δρόμο συνεχίζουμε.

Καλούμε όλες τις παρατάξεις σε ουσιαστικό διάλογο. Τα προβλήματα λύνονται μαζί, με σχέδιο και επιμονή.

Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να εργάζεται μεθοδικά για λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των δημοτών.

Μανώλης Μενεγάκης

Δήμαρχος Αγίου Νικολάου
Επικεφαλής “Ενωτικής Κίνησης Πολιτών”

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 23 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 23/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

