Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγίου Νικολάου και του Πολυτεχνείου Κρήτης για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

24 Μαρτίου 2026
Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης προχωρούν ο Δήμος Αγίου Νικολάου και  το Πολυτεχνείο Κρήτης, μέσω της σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας με αντικείμενο την αξιοποίηση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Η σχετική απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης και από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου που συνεδρίασε στις 24 Μαρτίου 2026.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και τη δημιουργία ενός πιο αποδοτικού και σύγχρονου μοντέλου δημόσιας διοίκησης.

Το Μνημόνιο προβλέπει πενταετή διάρκεια, με δυνατότητα παράτασης, και στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων που θα συμβάλουν στη βελτίωση των δημοτικών υπηρεσιών και της καθημερινότητας των πολιτών.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, ο Δήμος Αγίου Νικολάου επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο του ως σύγχρονος οργανισμός, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του.

Από την πλευρά του, το Πολυτεχνείο Κρήτης φέρνει στο επίκεντρο την ερευνητική και ακαδημαϊκή του τεχνογνωσία, συμβάλλοντας ενεργά στον σχεδιασμό λύσεων με πρακτικό αντίκτυπο στην κοινωνία και την τοπική ανάπτυξη.

Όπως τονίζει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης:

«Η συνεργασία μας με το Πολυτεχνείο Κρήτης αποτελεί μια καινοτόμα πρωτοβουλία και είναι ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του Δήμου μας. Επενδύουμε σε σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, με στόχο να προσφέρουμε πιο ποιοτικές, γρήγορες και αποτελεσματικές υπηρεσίες στους πολίτες. Θέλουμε έναν Δήμο πιο “έξυπνο”, πιο λειτουργικό και πιο κοντά στις ανάγκες της καθημερινότητας».

O αντιδήμαρχος Ψηφιακού Μετασχηματισμού κ. Γιώργος Αρακαδάκης ανέφερε:

«Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελεί πλέον αναγκαίο εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Στόχος μας είναι να κάνουμε ένα ουσιαστικό άλμα προς έναν ψηφιακά ώριμο Δήμο, με σύγχρονα εργαλεία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της νέας εποχής».

Σχετικά άρθρα

politiki prostasia

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μινώα Πεδιάδα μέχρι το 2026

24 Μαρτίου 2026

Δήμος Αγίου Νικολάου: Καθαρίστε τα οικόπεδα ενόψει αντιπυρικής περιόδου

24 Μαρτίου 2026

Εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου στο νοσοκομείο Ρεθύμνου

24 Μαρτίου 2026

Η Κρήτη και η Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για το νερό

24 Μαρτίου 2026

13.500 οδοντόβουρτσες διανέμει η Περιφέρεια Κρήτης στα παιδιά της Α’ και Β’ δημοτικού

23 Μαρτίου 2026

Δράσεις του Γυμνασίου Κριτσάς κατά της ενδοσχολικής βίας

23 Μαρτίου 2026

Η μόνιμη επίκληση της “επικοινωνιακής διαχείρισης” συνιστά πρακτική επικοινωνιακής εκμετάλλευσης και δείχνει ένδεια σχεδιασμού και επιχειρημάτων

23 Μαρτίου 2026

Αγιος Νικόλαος: Ενημερωτική εκδήλωση πρώτων βοηθειών για παιδιά και ενήλικες

23 Μαρτίου 2026

Κ. Σπυριδάκη: Αναφορά για την στελέχωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου

23 Μαρτίου 2026

Οι πολίτες περιμένουν έργο, όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και υποσχέσεις σε εμβρυακό στάδιο

23 Μαρτίου 2026
