Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγίου Νικολάου και του Πολυτεχνείου Κρήτης για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης προχωρούν ο Δήμος Αγίου Νικολάου και το Πολυτεχνείο Κρήτης, μέσω της σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας με αντικείμενο την αξιοποίηση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Η σχετική απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης και από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου που συνεδρίασε στις 24 Μαρτίου 2026.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και τη δημιουργία ενός πιο αποδοτικού και σύγχρονου μοντέλου δημόσιας διοίκησης.

Το Μνημόνιο προβλέπει πενταετή διάρκεια, με δυνατότητα παράτασης, και στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων που θα συμβάλουν στη βελτίωση των δημοτικών υπηρεσιών και της καθημερινότητας των πολιτών.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, ο Δήμος Αγίου Νικολάου επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο του ως σύγχρονος οργανισμός, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του.

Από την πλευρά του, το Πολυτεχνείο Κρήτης φέρνει στο επίκεντρο την ερευνητική και ακαδημαϊκή του τεχνογνωσία, συμβάλλοντας ενεργά στον σχεδιασμό λύσεων με πρακτικό αντίκτυπο στην κοινωνία και την τοπική ανάπτυξη.

Όπως τονίζει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης:

«Η συνεργασία μας με το Πολυτεχνείο Κρήτης αποτελεί μια καινοτόμα πρωτοβουλία και είναι ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του Δήμου μας. Επενδύουμε σε σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, με στόχο να προσφέρουμε πιο ποιοτικές, γρήγορες και αποτελεσματικές υπηρεσίες στους πολίτες. Θέλουμε έναν Δήμο πιο “έξυπνο”, πιο λειτουργικό και πιο κοντά στις ανάγκες της καθημερινότητας».

O αντιδήμαρχος Ψηφιακού Μετασχηματισμού κ. Γιώργος Αρακαδάκης ανέφερε:

«Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελεί πλέον αναγκαίο εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Στόχος μας είναι να κάνουμε ένα ουσιαστικό άλμα προς έναν ψηφιακά ώριμο Δήμο, με σύγχρονα εργαλεία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της νέας εποχής».