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Μητσοτάκης: Θα έχουμε δομή μεταναστών στο Ηράκλειο και αυτό πρέπει να το κατανοήσουν όλοι

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 7 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 07/09/2026
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Στη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης Συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Αναφερόμενος στη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε με έμφαση ότι η δομή στο Ηράκλειο θα πραγματοποιηθεί κανονικά υπογραμμίζοντας ότι “θα πρέπει να το κατανοήσουν όλοι αυτό”. Παράλληλα, τόνισε ότι “η Κρήτη βουλιάζει από τουρίστες και όχι από μετανάστες”.

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Ειδικότερα, υπογράμμισε την ανάγκη ειδικής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη, απαντώντας σε ερώτηση για την αύξηση των αφίξεων και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής αποτροπής. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πραγματοποιήσει συνολική στροφή στον τρόπο διαχείρισης του μεταναστευτικού, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα, μέσω της σταθερής θέσης της για την προστασία των συνόρων, συνέβαλε στην αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής.

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Θα έχουμε δομή στο Ηράκλειο – Πρέπει να το καταλάβουν όλοι

Αναφερόμενος ειδικότερα στην Κρήτη, ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, οι οποίες, όπως είπε, απαιτούν ειδική διαχείριση. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στις σχέσεις με τις αρχές της ανατολικής Λιβύης, ώστε οι βάρκες με μετανάστες να επιστρέφουν από εκεί, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια γίνεται «με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία». Όπως υπογράμμισε, «οι επιστροφές είναι το καλύτερο αντικίνητρο», ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις επιστροφές προς την Αίγυπτο, σημειώνοντας ότι με τον τρόπο αυτό περιορίστηκαν οι Αιγύπτιοι που ακολουθούν τη συγκεκριμένη διαδρομή.

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Ο πρωθυπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες, αλλά βουλιάζει από τουρίστες». Παράλληλα, ωστόσο, αναγνώρισε την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και ανακοίνωσε ότι θα δημιουργηθεί δομή προσωρινής φιλοξενίας και στο Ηράκλειο. «Χρειαζόμαστε υποδομές, θα έχουμε δομή και στο Ηράκλειο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι, αυτό επιτάσσει η κοινή λογική», ανέφερε, καλώντας παράλληλα να ξεπεραστούν, όπως είπε, «οι παιδιάστικες αντιδράσεις». Ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνισε ότι πρόκειται για δομή προσωρινής φιλοξενίας, σημειώνοντας ότι έχει δώσει σαφή οδηγία προς το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την υλοποίησή της.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 7 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 07/09/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
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