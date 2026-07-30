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Μοίρες: Ανέβαλαν το γλέντι με τον Σαμόλη – Έκαναν προσφορά 2.000 σουβλάκια στους πυρόπληκτους

Photo of Media+ Media+ Send an email 30 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/07/2026
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Η δύσκολη κατάσταση που επικράτησε χθες στη νότια Κρήτη, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, οδήγησε στην αναβολή της προγραμματισμένης Κρητικής βραδιάς της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών, στην οποία θα εμφανιζόταν ο γνωστός λυράρης Γρηγόρης Σαμόλης.

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Με σεβασμό απέναντι στη μεγάλη καταστροφή, αλλά και στο πένθος για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, η διοίκηση του συλλόγου, υπό τον πρόεδρο Γιάννη Κυριακάκη και σε συνεργασία με τον Γρηγόρη Σαμόλη, αποφάσισε να αναβάλει την εκδήλωση.

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Παράλληλα, τα τρόφιμα που είχαν ήδη ετοιμαστεί για τη βραδιά δεν πήγαν χαμένα. Συνολικά 2.000 σουβλάκια, 20 κιλά τηγανητές πατάτες και 300 σαλάτες διατέθηκαν στους ανθρώπους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

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Τα γεύματα μεταφέρθηκαν στους χώρους φιλοξενίας των πυρόπληκτων, στο Κλειστό Γυμναστήριο Μοιρών και στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μοιρών, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια σε όσους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Μέσα σε μια ημέρα γεμάτη αγωνία και θλίψη, η πρωτοβουλία της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών ανέδειξε το πνεύμα αλληλεγγύης και την αξία της έμπρακτης στήριξης προς τους συνανθρώπους που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

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Photo of Media+ Media+ Send an email 30 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/07/2026
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