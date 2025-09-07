CAFE MELI
Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Μήνυμα του Περιφερειάρχη Κρήτης για την ημέρα μνήμης του Μικρασιατικού Ελληνισμού

Δήλωση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Ημέρα Μνήμης του Μικρασιατικού Ελληνισμού:

«Σήμερα είναι ημέρα μνήμης των Ελλήνων που εξοντώθηκαν και ξεριζώθηκαν βάναυσα από τις πατρογονικές εστίες τους στη Μικρά Ασία. Έναν αιώνα μετά οφείλουμε να διατηρούμε άσβεστη στην συλλογική μας μνήμη την συμβολή του Μικρασιατικού Ελληνισμού στην διατήρηση της εθνικής και πολιτισμικής συνείδησης.

Ως Περιφέρεια Κρήτης τιμούμε τη μνήμη των χιλιάδων θυμάτων, αλλά και των προσφύγων, που βασανισμένοι κατόρθωσαν να επιβιώσουν αρχικά, και να προκόψουν έπειτα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόοδο του τόπου μας, και τη διαμόρφωση της εθνικής μας ταυτότητας.

Το οφείλουμε στην ίδια την ιστορία μας και στις χιλιάδες των σημερινών Κρητών με προσφυγική καταγωγή».

Οροι ανάγνωσης

